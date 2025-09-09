ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко новый тренер. Форест возглавил победитель ЛЕ

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о назначении на должность главного тренера первой команды клуба австралийского специалиста Ангелоса Постекоглу.

Отмечается, что тренер подписал с «лесниками» двухлетний контракт.

Сезон АПЛ 2024/25 «Ноттингем Форест» под руководством уже уволенного Нуну Эшпириту Санту завершил на неожиданно высоком для себя 7-м месте в турнирной таблице, набрав 65 очков в 38 матчах чемпионата Англии, что дало им право играть в Лиге Европы в нынешней кампании.

Последним местом работы Ангелоса Постекоглу был лондонский «Тоттенхэм», в котором он провел 2 года и в конце сезона 2024/25 выиграл Лигу Европы.

В составе «Ноттингем Форест» на правах аренды играет украинец Александр Зинченко.