Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко новый тренер. Форест возглавил победитель ЛЕ
Англия
09 сентября 2025, 15:29 | Обновлено 09 сентября 2025, 15:48
1056
1

ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко новый тренер. Форест возглавил победитель ЛЕ

Ангелос Постекоглу будет работать в Ноттингеме

09 сентября 2025, 15:29 | Обновлено 09 сентября 2025, 15:48
1056
1
ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко новый тренер. Форест возглавил победитель ЛЕ
ФК Ноттингем Форест. Ангелос Постекоглу

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о назначении на должность главного тренера первой команды клуба австралийского специалиста Ангелоса Постекоглу.

Отмечается, что тренер подписал с «лесниками» двухлетний контракт.

Сезон АПЛ 2024/25 «Ноттингем Форест» под руководством уже уволенного Нуну Эшпириту Санту завершил на неожиданно высоком для себя 7-м месте в турнирной таблице, набрав 65 очков в 38 матчах чемпионата Англии, что дало им право играть в Лиге Европы в нынешней кампании.

Последним местом работы Ангелоса Постекоглу был лондонский «Тоттенхэм», в котором он провел 2 года и в конце сезона 2024/25 выиграл Лигу Европы.

В составе «Ноттингем Форест» на правах аренды играет украинец Александр Зинченко.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ФОТО. Ливерпуль представил третью форму на сезон 2025/26
В Фенербахче определились с заменой Моуриньо. Контракт уже согласован
Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига Ангелос Постекоглу Александр Зинченко
Дмитрий Вус Источник: ФК Ноттингем Форест
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
Футбол | 09 сентября 2025, 14:27 7
У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками

Роберто Де Дзерби может быть доволен и потенциально успешен. Или все-таки нет?..

Чили – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 09 сентября 2025, 14:47 0
Чили – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Чили – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026

Поединок состоится в ночь на 10 сентября и начнется в 02:30 по Киеву

Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Футбол | 09.09.2025, 07:42
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Футбол | 08.09.2025, 22:00
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Чекаємо на трофей у наступному сезоні
Ответить
0
Популярные новости
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 1
Бокс
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 5
Футбол
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 18
Бокс
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем