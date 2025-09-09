ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко новый тренер. Форест возглавил победитель ЛЕ
Ангелос Постекоглу будет работать в Ноттингеме
Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о назначении на должность главного тренера первой команды клуба австралийского специалиста Ангелоса Постекоглу.
Отмечается, что тренер подписал с «лесниками» двухлетний контракт.
Сезон АПЛ 2024/25 «Ноттингем Форест» под руководством уже уволенного Нуну Эшпириту Санту завершил на неожиданно высоком для себя 7-м месте в турнирной таблице, набрав 65 очков в 38 матчах чемпионата Англии, что дало им право играть в Лиге Европы в нынешней кампании.
Последним местом работы Ангелоса Постекоглу был лондонский «Тоттенхэм», в котором он провел 2 года и в конце сезона 2024/25 выиграл Лигу Европы.
В составе «Ноттингем Форест» на правах аренды играет украинец Александр Зинченко.
Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach.— Nottingham Forest (@NFFC) September 9, 2025
Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роберто Де Дзерби может быть доволен и потенциально успешен. Или все-таки нет?..
Поединок состоится в ночь на 10 сентября и начнется в 02:30 по Киеву