Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Квалификация ЧМ-2026. Турнирные таблицы: Роналду, Холанд, неудача Украины
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 00:23 | Обновлено 10 сентября 2025, 01:21
Один из голов у португальской сборной забил знаменитый Криштиану Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошли 9 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в Баку не сумела обыграть команду Азербайджана (1:1).

Франция дома одержала волевую победу над Исландией (2:1).

Турнирное положение: Франция (6 очков), Исландия (3), Украина и Азербайджан (по 1).

Также победу одержала топ-сборная Англии, разгромив Сербию (5:0)

Один из голов у португальской сборной забил знаменитый Криштиану Роналду в игре с Венгрией (3:2).

Форвард Эрлинг Холанд забил 5 мячей в матче Норвегии против Молдовы (11:1).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 сентября

  • 19:00. Азербайджан – Украина – 1:1
  • 19:00. Армения – Ирландия – 2:1
  • 21:45. Албания – Латвия – 1:0
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Австрия – 1:2
  • 21:45. Кипр – Румыния – 2:2
  • 21:45. Норвегия – Молдова – 11:1
  • 21:45. Сербия – Англия – 0:5
  • 21:45. Венгрия – Португалия – 2:3
  • 21:45. Франция – Исландия – 2:1

Турнирные таблицы

Инфографика

Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче
Албания – Латвия – 1:0. Как забил Асллани. Видео гола и обзор матча
Венгрия – Португалия – 2:3. Драма с пенальти Роналду. Видео голов и обзор
