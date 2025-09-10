Квалификация ЧМ-2026. Турнирные таблицы: Роналду, Холанд, неудача Украины

Вечером 9 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошли 9 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в Баку не сумела обыграть команду Азербайджана (1:1).

Франция дома одержала волевую победу над Исландией (2:1).

Турнирное положение: Франция (6 очков), Исландия (3), Украина и Азербайджан (по 1).

Также победу одержала топ-сборная Англии, разгромив Сербию (5:0)

Один из голов у португальской сборной забил знаменитый Криштиану Роналду в игре с Венгрией (3:2).

Форвард Эрлинг Холанд забил 5 мячей в матче Норвегии против Молдовы (11:1).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 сентября

19:00. Азербайджан – Украина – 1:1

– 1:1 19:00. Армения – Ирландия – 2:1

– Ирландия – 2:1 21:45. Албания – Латвия – 1:0

– Латвия – 1:0 21:45. Босния и Герцеговина – Австрия – 1:2

– 1:2 21:45. Кипр – Румыния – 2:2

21:45. Норвегия – Молдова – 11:1

– Молдова – 11:1 21:45. Сербия – Англия – 0:5

– 0:5 21:45. Венгрия – Португалия – 2:3

– 2:3 21:45. Франция – Исландия – 2:1

Турнирные таблицы

Инфографика