Квалификация ЧМ-2026. Турнирные таблицы: Роналду, Холанд, неудача Украины
Один из голов у португальской сборной забил знаменитый Криштиану Роналду
Вечером 9 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день прошли 9 поединков.
Сборная Украины в Баку не сумела обыграть команду Азербайджана (1:1).
Франция дома одержала волевую победу над Исландией (2:1).
Турнирное положение: Франция (6 очков), Исландия (3), Украина и Азербайджан (по 1).
Также победу одержала топ-сборная Англии, разгромив Сербию (5:0)
Форвард Эрлинг Холанд забил 5 мячей в матче Норвегии против Молдовы (11:1).
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 сентября
- 19:00. Азербайджан – Украина – 1:1
- 19:00. Армения – Ирландия – 2:1
- 21:45. Албания – Латвия – 1:0
- 21:45. Босния и Герцеговина – Австрия – 1:2
- 21:45. Кипр – Румыния – 2:2
- 21:45. Норвегия – Молдова – 11:1
- 21:45. Сербия – Англия – 0:5
- 21:45. Венгрия – Португалия – 2:3
- 21:45. Франция – Исландия – 2:1
Турнирные таблицы
