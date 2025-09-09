Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками

Роберто Де Дзерби может быть доволен и потенциально успешен. Или все-таки нет?..

Getty Images/Global Images Ukraine.

Минувшим летом французский «Марсель» прогремел на всю Европу новостями об отстранении из команды двух ее игроков – вингера Джонатана Роу и центрхава Адриена Рабьо, учинивших драку в раздевалке после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре нового сезона Лиги 1. Руководство провансальцев в сложившейся ситуации приняло, пожалуй, соломоново решение – клуб в оперативном порядке выставил на трансфер обоих провинившихся футболистов, вследствие чего Роу за 17 миллионов евро был продан в «Болонью», а Рабьо за 7 миллионов евро отправился в «Милан». Благодаря этому фанаты итальянской Серии А получили еще одну интригу в текущем сезоне, так как в матчах «Болоньи» и «Милана» Роу и Рабьо получат новую возможность сойтись лицом к лицу и, возможно, даже продолжить мужские разборки.

Впрочем, скандал вокруг Роу и Рабьо, случившийся фактически под самое закрытие летнего трансферного окна, лишь отвлек внимание от работы провансальцев на рынке. А именно: от формирования достаточно серьезной глубины состава, с включением в его ряды большого числа культовых футболистов.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Последний тезис вовсе не является преувеличением, так как теперь, когда окно во Франции закрыто, можно наконец оценить то, как преобразился «Марсель» за лето и каким он входит в основную фазу сезона-2025/26. Итак, главный тренер 9-кратного чемпиона Франции Роберто Де Дзерби, хорошо известный в Украине по работе с «Шахтером», ныне имеет в своем распоряжении 32 футболистов, привлеченных к работе с первой командой. Сюда входят аж пять вратарей, девять защитников, пять центральных полузащитников, девять фланговых и центральных атакующих хавбеков, а также четыре центрфорварда. Безусловно, отнюдь не все эти люди претендуют на регулярное место в стартовом составе, так как среди них есть немало молодых и пока крайне неопытных исполнителей, однако это не самое интересное в данном контексте.

Любопытно, что Де Дзерби решил сделать ставку на футболистов с именем – тех, за плечами у кого долгая или славная карьера, либо же отрезки выступлений на наивысшем уровне. Например, в линии обороны итальянский наставник может рассчитывать на 29-летнего чемпиона мира Бенжамена Павара, арендованного летом у «Интера», либо же на 31-летнего итальянца бразильского происхождения Эмерсона Палмьери, выигрывавшего Лигу чемпионов в составе «Челси» и чемпионат Европы со «Скуадрой Адзуррой», а в начале сентября прибывшего во Францию из «Вест Хэма» за скромные 700 тысяч евро (при номинальной оценочной стоимости на Transfermarkt в 10 миллионов евро).

Getty Images/Global Images Ukraine.

В центральной и опорной зоне полузащиты экс-коуч «Шахтера» получил возможность для существенной ротации состава. В частности, в летнее трансферное окно «Марсель» оформил аренду с опцией выкупа 20-летнего бельгийца Артура Вермерена, считавшегося еще пару лет назад настоящим вундеркиндом, выкупил у «Тоттенхэма» контракт 30-летнего датчанина Пьера-Эмиля Хойбьерга, побеждавшего ранее в Лиге чемпионов в рядах «Баварии», а также арендовав таланта «Брайтона» Мэтта О’Райли. Если добавить к ним 32-летнего Жоффре Кондогбиа, начавшего в «Марселе» свой уже третий сезон, перед Де Дзерби действительно в каждой игре будет стоять непростой выбор, кому же все-таки доверить место на поле на этот раз.

Наконец, в атаке у нынешнего «Марселя» также целая россыпь известных на всю Европу лиц. К Амину Хариту, Мейсону Гринвуду, Амину Гуири и Нилу Мопе (его выкупили у «Эвертона» после годичной аренды), выступавшим за провансальцев и в прошлом сезоне, этим летом добавились экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и «Лилля» Эйнджел Гомес, сын легендарного Джорджа Веа, арендованный у «Ювентуса», Тимоти, а также Хамед Траоре (аренда из «Борнмута» с обязательством выкупа при соблюдении оговоренных в договоре условий) и Игор Пайшао (купленный у «Фейеноорда» за 30 миллионов евро – второй самый дорогой новичок в истории клуба).

Наконец, словно новичков ему было мало, Роберто Де Дзерби в конце июля санкционировал возвращение в «Марсель» 36-летнего габонца Пьера-Эмерика Обамеянга, прибывшего в статусе свободного агента из саудовского клуба «Аль-Кадсия» и получившего контракт сразу на два сезона.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Сложно сказать, какой план вынашивал 46-летний Де Дзерби, соглашаясь на подписание такого количества известных и амбициозных игроков, однако теперь итальянцу, прежде всего, придется найти баланс игрового времени для каждого из них, чтобы никто из новичков или старожилов команды не почувствовал себя угнетенным и не привнес «токсичности» в атмосферу клубной раздевалки.

По показателю среднего возраста «Марсель» идет четвертым в списке самых возрастных коллективов нынешнего сезона во французской Лиге 1. Это также будет обязывать команду Де Дзерби к тому, чтобы стать наконец реальным, а не номинальным, соперником для «Пари Сен-Жермен» в борьбе за чемпионство. Однако самый старт чемпионата «Марсель» уже успел завалить, набрав лишь три очка в трех турах (одна победа при двух поражениях). Поэтому отставание от лидирующего ПСЖ, набравшего 100% очков, составляет уже 6 пунктов, а это существенная фора для и без того сильнейшей команды Франции, и ряд экспертов, освещающих события Лиги 1, уже начинает сомневаться в том, что ставка Де Дзерби и боссов «Марселя» в летнее трансферное окно-2025 была правильной…

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Марсель Роберто Де Дзерби трансферы трансферы Лиги 1
