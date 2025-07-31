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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель объявил о возвращении звезды из Саудовской Аравии
Франция
31 июля 2025, 20:02 |
345
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель объявил о возвращении звезды из Саудовской Аравии

Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся во французскую Лигу 1

31 июля 2025, 20:02 |
345
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель объявил о возвращении звезды из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Эмерик Обамеянг

Французский «Марсель» официально объявил о подписании габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Официальная информация о сроках соглашения и финансовых аспектах 36-летнего габонца с французским клубом не сообщается. Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что форвард подписал контракт с клубом на два года.

36-летний габонец расторг контракт с «Аль-Кадисией», которая купила его именно у «Марселя» прошлым летом за 9 миллионов евро. В предыдущей кампании Обамеянг забил 21 гол и отдал 3 ассиста в 36 матчах.

Ранее сообщалось, что Суркис отреагировал на новость, что Марсель хочет купить Михавка у Динамо.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Марсель
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