ОФИЦИАЛЬНО. Марсель объявил о возвращении звезды из Саудовской Аравии

Французский «Марсель» официально объявил о подписании габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Официальная информация о сроках соглашения и финансовых аспектах 36-летнего габонца с французским клубом не сообщается. Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что форвард подписал контракт с клубом на два года.

36-летний габонец расторг контракт с «Аль-Кадисией», которая купила его именно у «Марселя» прошлым летом за 9 миллионов евро. В предыдущей кампании Обамеянг забил 21 гол и отдал 3 ассиста в 36 матчах.

Ранее сообщалось, что Суркис отреагировал на новость, что Марсель хочет купить Михавка у Динамо.