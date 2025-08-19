Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
19 августа 2025, 11:49 | Обновлено 19 августа 2025, 12:10
Топ-клуб Франции отстранил двух игроков после поражения. Все из-за схватки

Адриен Рабьо и Джонатан Роу получили наказание от руководства «Марселя»

Топ-клуб Франции отстранил двух игроков после поражения. Все из-за схватки
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский «Марсель» отстранил двух игроков команды после поражения в первом туре Лиги 1 против «Ренна» (0:1).

Адриен Рабьо и Джонатан Роу получили наказание от руководства клуба за своё поведение в раздевалке после игры.

Оба футболиста устроили словесную перепалку из-за поражения, стычка почти дошла до драки, однако игроки и персонал «Марселя» вмешались в конфликт.

Рабьо и Роу пропустили вечернюю тренировку в понедельник, так как оба игрока всё ещё отбывают наказание.

Чтобы загладить свою вину, «Марсель» предложил футболистам сделать финансовый взнос в фонд клуба.

Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Адриен Рабьо Джонатан Роу
Андрей Витренко Источник: RMC Sport
