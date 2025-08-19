ВИДЕО. Известный нападающий разминался перед игрой на парковке
Оливье Жиру удивил местом подготовки к поединку
В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура Лиги 1 между клубами «Лилль» и «Брест».
Поединок прошёл на стадионе «Стад Франсис-Ле Бле» в Бресте.
Команды продемонстрировали зрелищный футбол с большим количеством голов. «Брест» и «Лилль» сыграли результативную ничью — 3:3.
Дебютный матч за «Лилль» провёл 38-летний нападающий Оливье Жиру, который вернулся в Европу из чемпионата США. Известный форвард отметился забитым мячом и стал самым возрастным бомбардиром «Лилля» в Лиге 1.
Перед стартом встречи Жиру разминался в довольно необычном месте: пока все партнёры готовились к матчу, Оливье выполнял упражнения на парковке, расположенной возле стадиона.
ВИДЕО. Известный нападающий разминался перед игрой на парковке
Olivier Giroud was spotted warming up in the carpark before making his Lille debut against Brest.— Robin Bairner (@RBairner) August 17, 2025
Ligue 1 is back! pic.twitter.com/upfgOKC9vb
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр попросил отложить время на переговоры с Паркером
Андрей Оберемко проанализировал выступление киевлян