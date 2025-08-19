Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
19 августа 2025, 10:36 | Обновлено 19 августа 2025, 10:58
ВИДЕО. Известный нападающий разминался перед игрой на парковке

Оливье Жиру удивил местом подготовки к поединку

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура Лиги 1 между клубами «Лилль» и «Брест».

Поединок прошёл на стадионе «Стад Франсис-Ле Бле» в Бресте.

Команды продемонстрировали зрелищный футбол с большим количеством голов. «Брест» и «Лилль» сыграли результативную ничью — 3:3.

Дебютный матч за «Лилль» провёл 38-летний нападающий Оливье Жиру, который вернулся в Европу из чемпионата США. Известный форвард отметился забитым мячом и стал самым возрастным бомбардиром «Лилля» в Лиге 1.

Перед стартом встречи Жиру разминался в довольно необычном месте: пока все партнёры готовились к матчу, Оливье выполнял упражнения на парковке, расположенной возле стадиона.

Лилль Лига 1 (Франция) Брест (Франция) чемпионат Франции по футболу Оливье Жиру видео
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
