В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура Лиги 1 между клубами «Лилль» и «Брест».

Поединок прошёл на стадионе «Стад Франсис-Ле Бле» в Бресте.

Команды продемонстрировали зрелищный футбол с большим количеством голов. «Брест» и «Лилль» сыграли результативную ничью — 3:3.

Дебютный матч за «Лилль» провёл 38-летний нападающий Оливье Жиру, который вернулся в Европу из чемпионата США. Известный форвард отметился забитым мячом и стал самым возрастным бомбардиром «Лилля» в Лиге 1.

Перед стартом встречи Жиру разминался в довольно необычном месте: пока все партнёры готовились к матчу, Оливье выполнял упражнения на парковке, расположенной возле стадиона.

ВИДЕО. Известный нападающий разминался перед игрой на парковке