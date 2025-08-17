Оливье Жиру вернулся в Лигу 1 и установил рекорд Лилля
Француз забил гол за новую команду в начале игры первого тура
В матче первого тура Лиги 1 «Лилль» на выезде сыграл вничью с «Брестом» со счетом 3:3.
Свой первый гол после возвращения во Францию забил Оливье Жиру.
Француз в возрасте 38 лет и 321 день стал самым возрастным бомбардиром Лилля в Лиге 1, опередив Жозе Фонте (38 лет и 319 дней, в матче против «Ренна» в ноябре 2022 года).
Этот гол стал первым для Жиру в чемпионате Франции, начиная с мая 2012 года. Тогда французский нападающий забил за «Монпелье» в ворота «Эвиана».
С того момента прошло 4856 дней. В матче против «Бреста» Жиру понадобилось всего 11 минут, чтобы отличиться голом после возвращения в чемпионат Франции.
Самые длительные перерывы между двумя голами в Лиге 1
- 14 лет и 46 дней – Патрис Эвра (2003-17)
- 14 лет и 31 день – Фрэнсис Коклен (2011-25)
- 13 лет и 107 дней – Оливье Жиру (2012-25)
