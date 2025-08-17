Оливье Жиру вернулся в Лигу 1 и установил рекорд Лилля

В матче первого тура Лиги 1 «Лилль» на выезде сыграл вничью с «Брестом» со счетом 3:3.

Свой первый гол после возвращения во Францию забил Оливье Жиру.

Француз в возрасте 38 лет и 321 день стал самым возрастным бомбардиром Лилля в Лиге 1, опередив Жозе Фонте (38 лет и 319 дней, в матче против «Ренна» в ноябре 2022 года).

Этот гол стал первым для Жиру в чемпионате Франции, начиная с мая 2012 года. Тогда французский нападающий забил за «Монпелье» в ворота «Эвиана».

С того момента прошло 4856 дней. В матче против «Бреста» Жиру понадобилось всего 11 минут, чтобы отличиться голом после возвращения в чемпионат Франции.

Самые длительные перерывы между двумя голами в Лиге 1

At 38 years & 321 days old, Olivier Giroud is now Lille's oldest ever goalscorer in Ligue 1, breaking José Fonte's record (38 years & 319 days) by just two days. It's his first Ligue 1 goal since he scored for Montpellier against Evian in May 2012. ⚽️ pic.twitter.com/9Kw8BOSxtl

13 - Plus larges écarts entre deux buts depuis qu'Opta analyse la Ligue 1 (1947/48) :



🥇 Patrice Evra - 14 ans et 46 jours (2003-2017)

🥈 Francis Coquelin - 14 ans et 31 jours (2011-2025)

🆕 Olivier Giroud - 13 ans et 107 jours (2012-2025)



Vintage. #SB29LOSC pic.twitter.com/qBQuFgdPQr