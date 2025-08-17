С голом Жиру. Брест и Лилль сыграли вничью в суперрезультативном матче

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура французской Лиги 1 между «Брестом» и «Лиллем».

Встречу принимал «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

В суперрезультативном матче с 6 голами команды поделили очки, сыграв вничью со счетом 3:3. Первый гол в официальном матче после возвращения в Европу забил Оливье Жиру.

Лига 1. 1-й тур

Брест – Лилль – 3:3

Голы: Думбия, 34, 51, Ле Кардинал, 75 – Жиру, 11, Харальдсон, 26, Мукау, 66

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.