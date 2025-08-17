Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С голом Жиру. Брест и Лилль сыграли вничью в суперрезультативном матче
Чемпионат Франции
Брест
17.08.2025 16:00 – FT 3 : 3
Лилль
Франция
С голом Жиру. Брест и Лилль сыграли вничью в суперрезультативном матче

На двоих команды забили 6 голов

С голом Жиру. Брест и Лилль сыграли вничью в суперрезультативном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура французской Лиги 1 между «Брестом» и «Лиллем».

Встречу принимал «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В суперрезультативном матче с 6 голами команды поделили очки, сыграв вничью со счетом 3:3. Первый гол в официальном матче после возвращения в Европу забил Оливье Жиру.

Лига 1. 1-й тур

Брест – Лилль – 3:3

Голы: Думбия, 34, 51, Ле Кардинал, 75 – Жиру, 11, Харальдсон, 26, Мукау, 66

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Оливье Жиру Жюльен ле Кардинал Хаукон-Арнар Харальдссон Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Лилль Брест (Франция)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
