С голом Жиру. Брест и Лилль сыграли вничью в суперрезультативном матче
На двоих команды забили 6 голов
В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура французской Лиги 1 между «Брестом» и «Лиллем».
Встречу принимал «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В суперрезультативном матче с 6 голами команды поделили очки, сыграв вничью со счетом 3:3. Первый гол в официальном матче после возвращения в Европу забил Оливье Жиру.
Лига 1. 1-й тур
Брест – Лилль – 3:3
Голы: Думбия, 34, 51, Ле Кардинал, 75 – Жиру, 11, Харальдсон, 26, Мукау, 66
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Баранова продолжает поражать качеством игры на старте сезона
Талантливый британец не заметил сопротивления соотечественника в Саудовской Аравии