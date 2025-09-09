Португалия с голом Роналду вырвала победу у Венгрии в ярком матче отбора ЧМ

9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Венгрии и Португалии.

Поединок прошел на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 58-й минуте в составе португальцев пенальти реализовал легендарный Криштиану Роналду. Для него этот гол стал 943-м в карьере.

Победный мяч для Португалии на 86-й положил Жоау Канселу. Еще одним голом у подопечных Роберто Мартинеса отличился Бернарду Силва, а у хозяев дубль оформил Барнабаш Варга.