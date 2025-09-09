Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 09 сентября 2025, 23:44
Португалия с голом Роналду вырвала победу у Венгрии в ярком матче отбора ЧМ

Португальцы переиграла соперников в Будапеште со счетом 3:2, Криштиану забил с пенальти

09 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 09 сентября 2025, 23:44
9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Венгрии и Португалии.

Поединок прошел на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

На 58-й минуте в составе португальцев пенальти реализовал легендарный Криштиану Роналду. Для него этот гол стал 943-м в карьере.

Победный мяч для Португалии на 86-й положил Жоау Канселу. Еще одним голом у подопечных Роберто Мартинеса отличился Бернарду Силва, а у хозяев дубль оформил Барнабаш Варга.

Склоним головы. Футболист, боец Азова погиб под Кременной
Склоним головы. Тренер погиб на Запорожье, сиротой осталась дочь
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
