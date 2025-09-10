Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Венгрия
09.09.2025 21:45 – FT 2 : 3
Португалия
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 09:23
Тренер Португалии: «Сложно, когда пропускаешь два мяча»

Роберто Мартинес подробно разобрал матч с Венгрией

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги выездного матча против Венгрии в квалификации к чемпионату мира, в котором его подопечные вырвали минимальную победу со счетом 3:2.

«Все матчи разные, но мы нашли те решения, которые считаю важными. Венгрия очень опасна в контратаках, но мы в целом хорошо действовали в обороне и контролировали игру. Владение мячом было очень хорошим. Два удара – два гола. Сложно, когда пропускаешь два мяча. Мне очень понравились настрой и концентрация команды. Местами не хватало лучшего контроля над игрой, переноса ее в нужное русло, так как Венгрия проводила быстрые атаки. Это идеальный матч, чтобы совершенствоваться и корректировать отдельные аспекты. В целом концентрация была невероятной. Игроки, выходящие на замену, помогают и делают разницу. Это важная победа.

Мы показали невероятный характер: когда пропустили гол от Германии, изменили менталитет, теперь мы можем пропускать и все равно верим в свои возможности. Так было и с Испанией. У нас есть стойкость, которая очень важна для построения остальной игры. Мы знаем Венгрию, Германия и Нидерланды здесь не забивали с игры. А мы забили два гола с игры. Это был очень хороший матч. В первом тайме мы не контролировали темп, продолжали пытаться играть в контратаки, и это помогало Венгрии. Мы отрегулировали темп и некоторые позиции. Многофункциональность вновь оказалась важной на этом этапе: возможность использовать игроков на разных позициях и контролировать игру делает ее сложной для соперника. Есть аспекты, которые нужно оценить и улучшить.

«Венгрия имела один угловой и два удара. У Венгрии есть качество, есть игроки вроде Собослая, который помогает команде, но если у нас в обороне был лишь один угловой и два удара — это значит, что мы действовали хорошо. Присутствие Рубена Невеша очень помогло. Еще раз подчеркну: если Венгрия имела один угловой и два удара, это потому, что команда хорошо защищалась», – сказал Роберто.

Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу сборная Венгрии по футболу ЧМ-2026 по футболу Венгрия - Португалия пресс-конференция
Андрей Витренко Источник
