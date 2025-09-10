9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Венгрии и Португалии.

Поединок прошел на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 9 сентября

Венгрия – Португалия – 2:3

Голы: Варга, 21, 84 – Силва, 36, Роналду, 58 (пен.), Канселу, 68

Видеообзор матча