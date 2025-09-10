09.09.2025 21:45 – FT 2 : 3
Чемпионат мира10 сентября 2025, 01:05 |
Венгрия – Португалия – 2:3. Драма с пенальти Роналду. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Венгрии и Португалии.
Поединок прошел на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа F. 9 сентября
Венгрия – Португалия – 2:3
Голы: Варга, 21, 84 – Силва, 36, Роналду, 58 (пен.), Канселу, 68
Видеообзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Канселу (Португалия).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Венгрия).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Португалия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Венгрия).
Футбол | 09.09.2025, 21:35
Бокс | 09.09.2025, 08:26
Футбол | 09.09.2025, 07:42
