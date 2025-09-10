Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Венгрия – Португалия – 2:3. Драма с пенальти Роналду. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Венгрия
09.09.2025 21:45 – FT 2 : 3
Португалия
Чемпионат мира
Венгрия – Португалия – 2:3. Драма с пенальти Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Венгрия – Португалия – 2:3. Драма с пенальти Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Венгрии и Португалии.

Поединок прошел на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 9 сентября

Венгрия – Португалия – 2:3

Голы: Варга, 21, 84 – Силва, 36, Роналду, 58 (пен.), Канселу, 68

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Канселу (Португалия).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Венгрия).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Португалия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Венгрия).
Криштиану Роналду пенальти сборная Португалии по футболу сборная Венгрии по футболу Бернарду Силва Жоау Канселу ЧМ-2026 по футболу Венгрия - Португалия Барнабаш Варга видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
