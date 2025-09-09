09.09.2025 21:45 - : -
Венгрия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 9 сентября в 21:45 по Киеву
9 сентября сборная Венгрия проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Португалии.
Встреча состоится на Пушкаш Арена. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
