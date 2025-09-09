Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Венгрия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Венгрия
09.09.2025 21:45 - : -
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 04:42 |
12
0

Венгрия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 9 сентября в 21:45 по Киеву

09 сентября 2025, 04:42 |
12
0
Венгрия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября сборная Венгрия проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Португалии.

Встреча состоится на Пушкаш Арена. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Венгрия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Венгрия – Португалия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
