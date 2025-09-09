9 сентября сборная Венгрия проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Португалии.

Встреча состоится на Пушкаш Арена. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Венгрия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция