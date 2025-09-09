Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Венгрия – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Венгрия
09.09.2025 21:45 - : -
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 11:33 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:37
209
0

Венгрия – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 9 сентября в 21:45 по Киеву

09 сентября 2025, 11:33 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:37
209
0
Венгрия – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

9 сентября на Пушкаш Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Венгрии и Португалии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Венгрия

Команда в последнее время смогла поднять свой уровень. И в том числе сыграла и на прошлогоднем Евро. Только опять вылетела после группового этапа, победив только в крайнем туре и то лишь за счет гола в концовке с Шотландией. В Лиге Наций осенью показали себя ожидаемо, расположившись ниже немцев и голландцев, но опередив Боснию.

Вот в марте подопечные Паоло Росси разочаровали. Они не просто проиграли оба поединка туркам, но и еще пропустив по трижды в каждом поединке. Да и в июне сначала уступили в контрольном поединке шведам, и только потом обыграли Азербайджан. Начиная нынешний сбор, с Ирландией получилось быстро забить дважды. Но потом был удален Шаллаи, и в меньшинстве не получилось удержать преимущество - на 90+ минуте соперник оформил 2:2.

Португалия

Сборная после прошлого чемпионата мира сменила наставника, сделав ставку на Роберто Мартинеса. Испанец смог со своими подопечными дойти до четвертьфинала Евро, правда, при этом в плей-офф Роналду и компания не забивали. Лучше получилось в Лиге Наций. Осечек и там хватало, чего стоит 0:1 в первом поединке плей-офф с датчанами. Но в итоге, показав бойцовский характер и отвечая своими голами на мячи фаворита, Испании, удалось по пенальти победить в решающем матче, вернув себе трофей.

С сентября начинается новый раунд. И для начала в Армении совершенно не встретили сопротивления. В итоге выиграли 5:0, ну а Роналдо оформил очередной уже дубль, обновив собственные же рекорды.

Статистика личных встреч

Всего было девять поединков, и только на Евро-2016 стороны закончили ничьей 3:3. В остальных очных матчах побеждали португальцы, и зачастую не минимально.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева поля смогут создать проблему для фаворита группы. Поставим на победу гостей при форе в размере -1,0 забитый гол (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
Венгрия
9 сентября 2025 -
21:45
Португалия
Фора Португалии (-1) 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Экс-игрок Динамо рассказал, сыграет ли уход Сантуша на руку сборной Украины
КАРДАШ: «Желание порадовать игрой привело к ошибкам»
Экс-игрок сборной Украины: «Возможно, увидим Зинченко на другой позиции»
сборная Венгрии по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 09 сентября 2025, 07:10 5
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами

Футболист мог перейти в «Трабзонспор»

У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
Футбол | 09 сентября 2025, 12:27 0
У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками

Роберто Де Дзерби может быть доволен и потенциально успешен. Или все-таки нет?..

Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Футбол | 09.09.2025, 09:24
Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Футбол | 08.09.2025, 14:48
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Футбол | 08.09.2025, 22:00
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
07.09.2025, 20:45 1
Теннис
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 126
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
08.09.2025, 06:23 2
Футбол
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 18
Бокс
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем