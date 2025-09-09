9 сентября на Пушкаш Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Венгрии и Португалии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Венгрия

Команда в последнее время смогла поднять свой уровень. И в том числе сыграла и на прошлогоднем Евро. Только опять вылетела после группового этапа, победив только в крайнем туре и то лишь за счет гола в концовке с Шотландией. В Лиге Наций осенью показали себя ожидаемо, расположившись ниже немцев и голландцев, но опередив Боснию.

Вот в марте подопечные Паоло Росси разочаровали. Они не просто проиграли оба поединка туркам, но и еще пропустив по трижды в каждом поединке. Да и в июне сначала уступили в контрольном поединке шведам, и только потом обыграли Азербайджан. Начиная нынешний сбор, с Ирландией получилось быстро забить дважды. Но потом был удален Шаллаи, и в меньшинстве не получилось удержать преимущество - на 90+ минуте соперник оформил 2:2.

Португалия

Сборная после прошлого чемпионата мира сменила наставника, сделав ставку на Роберто Мартинеса. Испанец смог со своими подопечными дойти до четвертьфинала Евро, правда, при этом в плей-офф Роналду и компания не забивали. Лучше получилось в Лиге Наций. Осечек и там хватало, чего стоит 0:1 в первом поединке плей-офф с датчанами. Но в итоге, показав бойцовский характер и отвечая своими голами на мячи фаворита, Испании, удалось по пенальти победить в решающем матче, вернув себе трофей.

С сентября начинается новый раунд. И для начала в Армении совершенно не встретили сопротивления. В итоге выиграли 5:0, ну а Роналдо оформил очередной уже дубль, обновив собственные же рекорды.

Статистика личных встреч

Всего было девять поединков, и только на Евро-2016 стороны закончили ничьей 3:3. В остальных очных матчах побеждали португальцы, и зачастую не минимально.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева поля смогут создать проблему для фаворита группы. Поставим на победу гостей при форе в размере -1,0 забитый гол (коэффициент - 1,84).