Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналду оформил 943-й гол в карьере в матче отбора ЧМ за Португалию
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 23:14 |
300
6

ВИДЕО. Роналду оформил 943-й гол в карьере в матче отбора ЧМ за Португалию

Криштиану поразил ворота сборной Венгрии с пенальти на 58-й минуте, сделав счет 2:1

09 сентября 2025, 23:14 |
300
6
ВИДЕО. Роналду оформил 943-й гол в карьере в матче отбора ЧМ за Португалию
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Венгрии и Португалии.

Коллективы играют на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 58-й минуте счет стал 2:1 в пользу гостей. Пенальти реализовал легендарный Криштиану Роналду.

Для КриРо этот гол стад 943-м в карьере и 141-м за национальную португальскую команду.

❗️ ВИДЕО. Роналду оформил 943-й гол в карьере в матче отбора ЧМ за Португалию

По теме:
Пента-трик Холанда. Что это? Норвегия снесла Молдову в отборе к ЧМ – 11:1!
Георгий Судаков забил 4-й гол за сборную Украины. Кому он забивал?
«Только положительные эмоции». Экс-игрок сборной – об игре с Азербайджаном
видео голов и обзор сборная Португалии по футболу сборная Венгрии по футболу ЧМ-2026 по футболу пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09 сентября 2025, 09:11 30
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана

Поединок состоится 9 сентября в 19:00

Португалия с голом Роналду вырвала победу у Венгрии в ярком матче отбора ЧМ
Футбол | 09 сентября 2025, 23:43 0
Португалия с голом Роналду вырвала победу у Венгрии в ярком матче отбора ЧМ
Португалия с голом Роналду вырвала победу у Венгрии в ярком матче отбора ЧМ

Португальцы переиграла соперников в Будапеште со счетом 3:2, Криштиану забил с пенальти

Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 21:29
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 09.09.2025, 07:10
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Бокс | 09.09.2025, 08:26
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Ще й Угорщині забив. Просто красунчик
Ответить
+2
OKs100
Лучший!
Ответить
+1
GroundUnder
и 7 лет без ЗМ, вот что душу греет
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
RomanMarik
Задрало вже це пеналдо
Ответить
-2
Viktor Shuper
Пеналду 
Ответить
-2
Популярные новости
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 34
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
08.09.2025, 22:00 1
Футбол
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 20
Бокс
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 22
Теннис
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем