9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Венгрии и Португалии.

Коллективы играют на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 58-й минуте счет стал 2:1 в пользу гостей. Пенальти реализовал легендарный Криштиану Роналду.

Для КриРо этот гол стад 943-м в карьере и 141-м за национальную португальскую команду.

❗️ ВИДЕО. Роналду оформил 943-й гол в карьере в матче отбора ЧМ за Португалию