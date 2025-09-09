ВИДЕО. Роналду оформил 943-й гол в карьере в матче отбора ЧМ за Португалию
Криштиану поразил ворота сборной Венгрии с пенальти на 58-й минуте, сделав счет 2:1
9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Венгрии и Португалии.
Коллективы играют на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 58-й минуте счет стал 2:1 в пользу гостей. Пенальти реализовал легендарный Криштиану Роналду.
Для КриРо этот гол стад 943-м в карьере и 141-м за национальную португальскую команду.
❗️ ВИДЕО. Роналду оформил 943-й гол в карьере в матче отбора ЧМ за Португалию
