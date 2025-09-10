Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 01:00 | Обновлено 10 сентября 2025, 01:05
Роналду повторил рекорд по количеству голов в отборочных матчах ЧМ

Криштиану делит первое место с Карлосом Руисом

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду отличился забитым мячом и сравнялся с Карлосом Руисом из Гватемалы по количеству голов в отборочных матчах ЧМ – по 39 каждый.

9 сентября состоялась игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии. Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.

Чтобы достичь отметки в 39 забитых мячей в квалификации ЧМ, Роналду понадобилось 49 матчей, тогда как Руис забил те же 39 голов в 47 поединках. Соперник Криштиану по карьере, Лионель Месси, оказался на третьей позиции с 36 голами в 72 встречах.

Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче
Албания – Латвия – 1:0. Как забил Асллани. Видео гола и обзор матча
Венгрия – Португалия – 2:3. Драма с пенальти Роналду. Видео голов и обзор
сборная Португалии по футболу сборная Венгрии по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика Криштиану Роналду Лионель Месси рекорд
