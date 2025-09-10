Роналду повторил рекорд по количеству голов в отборочных матчах ЧМ

Португальский нападающий Криштиану Роналду отличился забитым мячом и сравнялся с Карлосом Руисом из Гватемалы по количеству голов в отборочных матчах ЧМ – по 39 каждый.

9 сентября состоялась игра 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии. Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.

Чтобы достичь отметки в 39 забитых мячей в квалификации ЧМ, Роналду понадобилось 49 матчей, тогда как Руис забил те же 39 голов в 47 поединках. Соперник Криштиану по карьере, Лионель Месси, оказался на третьей позиции с 36 голами в 72 встречах.