Украина U-17 с сухим поражением от ОАЭ U-18 завершила турнир в Хорватии

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) завершили выступления на международном турнире в Хорватии.

9 сентября в 16:00 в матче 3-го тура юношеского турнира Украина U-17 уступила команде ОАЭ U-18 со счетом 0:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника ведет подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-17.

Ранее украинцы 4 сентября уступили команде Катара U-18 (1:2), а 6 сентября сыграли вничью с Польшей U-18 (2:2).

Таким образом, команда Александра Сытника за 3 матча в Хорватии набрала лишь 1 очко.

Международный турнир

3-й тур, Хорватия, 9 сентября 2025

Украина U17 – ОАЭ U18 – 0:3

Голы: Да Коста, 17, 28, 90+4

Украина U-17: Пожар, Яблонский (Смотрицкий, 66), Шупик, Рудзэй (Сердюк, 46), Сорочинский (Пламинский, 46), Сафонов (Кожушко, 46), Шукалович (к) (Волошко, 46), Кощий (Буравцов, 46), Гололобов (Гордеев, 46), Коман (Панчин, 87), Ященко (Левицкий, 66).

Предупреждения: Абдулла, 67, Салем, 79.

Календарь матчей

1-й тур. 04.09.2025. Украина U17 – Катар U18 – 1:2, Польша U18 – ОАЭ U18 – 4:0

2-й тур. 06.09.2025. Украина U17 – Польша U18 – 2:2, Катар U18 – ОАЭ U18

3-й тур. 09.09.2025. Украина U17 – ОАЭ U18 – 0:3, Польша U18 – Катар U18

Видеозапись матча

Фотогалерея

Инфографика