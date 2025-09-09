Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-17 с сухим поражением от ОАЭ U-18 завершила турнир в Хорватии
Товарищеские матчи
УКРАИНА U17
09.09.2025 16:00 – FT 0 : 3
ОАЭ U18
Молодежные турниры
09 сентября 2025, 18:10
Украина U-17 с сухим поражением от ОАЭ U-18 завершила турнир в Хорватии

Сборная под руководством Александра Сытника за 3 матча набрала 1 очко

УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) завершили выступления на международном турнире в Хорватии.

9 сентября в 16:00 в матче 3-го тура юношеского турнира Украина U-17 уступила команде ОАЭ U-18 со счетом 0:3.

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника ведет подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-17.

Ранее украинцы 4 сентября уступили команде Катара U-18 (1:2), а 6 сентября сыграли вничью с Польшей U-18 (2:2).

Таким образом, команда Александра Сытника за 3 матча в Хорватии набрала лишь 1 очко.

Международный турнир

3-й тур, Хорватия, 9 сентября 2025

Украина U17 – ОАЭ U18 – 0:3

Голы: Да Коста, 17, 28, 90+4

Украина U-17: Пожар, Яблонский (Смотрицкий, 66), Шупик, Рудзэй (Сердюк, 46), Сорочинский (Пламинский, 46), Сафонов (Кожушко, 46), Шукалович (к) (Волошко, 46), Кощий (Буравцов, 46), Гололобов (Гордеев, 46), Коман (Панчин, 87), Ященко (Левицкий, 66).

Календарь матчей

  • 1-й тур. 04.09.2025. Украина U17 – Катар U18 – 1:2, Польша U18 – ОАЭ U18 – 4:0
  • 2-й тур. 06.09.2025. Украина U17 – Польша U18 – 2:2, Катар U18 – ОАЭ U18
  • 3-й тур. 09.09.2025. Украина U17 – ОАЭ U18 – 0:3, Польша U18 – Катар U18

Павло
Схоже, у нас підростає ще один геній тренерського цеху... 
Андрій Заліщук
Молодці, "офігітельний" турнір провели, є над чим замислитись
Alex
В шею таких тренеров  
