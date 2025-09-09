Украина U-17 – ОАЭ U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

9 сентября в 16:00 в матче 3-го тура юношеского турнира играют Украина U-17 и ОАЭ U-18.

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника ведет подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-17.

Украинцы 4 сентября уступили команде Катара U-18 (1:2), а 6 сентября сыграли вничью с Польшей (2:2).

Календарь матчей

1-й тур. 04.09.2025. Украина U17 – Катар U18 – 1:2, Польша U18 – ОАЭ U18 – 4:0

2-й тур. 06.09.2025. Украина U17 – Польша U18 – 2:2, Катар U18 – ОАЭ U18

3-й тур. 09.09.2025. Украина U17 – ОАЭ U18, Польша U18 – Катар U18

Турнирная таблица

