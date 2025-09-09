Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-17 – ОАЭ U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Товарищеские матчи
УКРАИНА U17
09.09.2025 16:00 - : -
ОАЭ U18
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Пляжный футбол
09 сентября 2025, 12:51 | Обновлено 09 сентября 2025, 13:01
33
0

Украина U-17 – ОАЭ U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 сентября в 16:00 матч 3-го тура юношеского турнира в Хорватии

09 сентября 2025, 12:51 | Обновлено 09 сентября 2025, 13:01
33
0
Украина U-17 – ОАЭ U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

9 сентября в 16:00 в матче 3-го тура юношеского турнира играют Украина U-17 и ОАЭ U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника ведет подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-17.

Украинцы 4 сентября уступили команде Катара U-18 (1:2), а 6 сентября сыграли вничью с Польшей (2:2).

Календарь матчей

  • 1-й тур. 04.09.2025. Украина U17 – Катар U18 – 1:2, Польша U18 – ОАЭ U18 – 4:0
  • 2-й тур. 06.09.2025. Украина U17 – Польша U18 – 2:2, Катар U18 – ОАЭ U18
  • 3-й тур. 09.09.2025. Украина U17 – ОАЭ U18, Польша U18 – Катар U18

Турнирная таблица

Украина U-17 – Польша U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
ВИДЕО. Как дубль игрока Штутгарта принес Украине U17 ничью с Польшей U18
Украина U-17 – Польша U-18 – 2:2. Результативная ничья. Видео голов, обзор
Эльдар КУЛИЕВ: «Увольнение Сантуша на игру Азербайджана не повлияет»
сборная Украины по футболу U-17 смотреть онлайн Украина - ОАЭ Александр Сытник
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Футбол | 08 сентября 2025, 22:00 1
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда

Эрик Рамирес продолжит свою карьеру в Чехии

«Азербайджан потерял уверенность». Кварцяный оценил соперника Украины
Футбол | 09 сентября 2025, 12:21 0
«Азербайджан потерял уверенность». Кварцяный оценил соперника Украины
«Азербайджан потерял уверенность». Кварцяный оценил соперника Украины

Игра, от которой все ждут только положительного результата

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Футбол | 08.09.2025, 14:48
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Бокс | 08.09.2025, 20:29
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Футбол | 09.09.2025, 09:24
Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 126
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 5
Футбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
08.09.2025, 06:55 2
Бокс
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
07.09.2025, 15:20 9
Футбол
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем