Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обнародован стартовый состав сборной Украины U-17 на игру против ОАЭ U-18
09 сентября 2025, 15:34
Обнародован стартовый состав сборной Украины U-17 на игру против ОАЭ U-18

9 сентября в 16:00 пройдет матч 3-го тура юношеского турнира в Хорватии

Обнародован стартовый состав сборной Украины U-17 на игру против ОАЭ U-18
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) выступает на международном турнире в Хорватии.

9 сентября в 16:00 в матче 3-го тура юношеского турнира играют Украина U-17 и ОАЭ U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника ведет подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-17.

Украинцы 4 сентября уступили команде Катара U-18 (1:2), а 6 сентября сыграли вничью с Польшей U-18 (2:2).

Обнародован стартовый состав сборной Украины U-17 на игру против ОАЭ U-18

сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник Украина - ОАЭ стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
