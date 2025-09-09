Чемпионат мира09 сентября 2025, 23:36 | Обновлено 09 сентября 2025, 23:53
653
3
Пента-трик Холанда. Что это? Норвегия снесла Молдову в отборе к ЧМ – 11:1!
Норвежцы покуражились в Осло, покер также оформил Тело Асгаард
9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе I между сборными Норвегии и Молдовы.
Поединок прошел на стадионе Уллевол в Осло. Игра завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев!
новость дополняется...
Комментарии 3
А Україна би з Молдовою зіграла б внічию.
Там у них група по результативності зовсім крейзі)
