Пента-трик Холанда. Что это? Норвегия снесла Молдову в отборе к ЧМ – 11:1!

9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе I между сборными Норвегии и Молдовы.

Поединок прошел на стадионе Уллевол в Осло. Игра завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев!

