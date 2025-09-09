Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пента-трик Холанда. Что это? Норвегия снесла Молдову в отборе к ЧМ – 11:1!
ЧМ. Квалификация. Европа
Норвегия
09.09.2025 21:45 – FT 11 : 1
Молдова
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 23:36 | Обновлено 09 сентября 2025, 23:53
653
3

Пента-трик Холанда. Что это? Норвегия снесла Молдову в отборе к ЧМ – 11:1!

Норвежцы покуражились в Осло, покер также оформил Тело Асгаард

Пента-трик Холанда. Что это? Норвегия снесла Молдову в отборе к ЧМ – 11:1!
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе I между сборными Норвегии и Молдовы.

Поединок прошел на стадионе Уллевол в Осло. Игра завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев!

новость дополняется...

сборная Норвегии по футболу сборная Молдовы по футболу Эрлинг Холанд пента-трик ЧМ-2026 по футболу Мартин Эдегор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
