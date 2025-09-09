Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Норвегия
09.09.2025 21:45 - : -
Молдова
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 04:52 |
Норвегия – Молдова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 9 сентября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября сборная Норвегии проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Молдовы.

Встреча состоится на Уллеваал Стадион в Осло. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Норвегия – Молдова
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

