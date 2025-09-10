Чемпионат мира10 сентября 2025, 01:01 | Обновлено 10 сентября 2025, 01:06
Норвегия – Молдова – 11:1. Пента-трик Холанда. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе I между сборными Норвегии и Молдовы.
Поединок прошел на стадионе Уллевол в Осло. Игра завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев!
ЧМ-2026. Квалификация
Группа I. 9 сентября
Норвегия – Молдова – 11:1
Голы: Мюре, 6, Холанд, 11, 36, 43, 52, 83, Эдегор, 45+1, Осгор, 67, 76, 79 (пен.), 90+1 – Остигард, 74 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Тело Осгор (Норвегия).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Тело Осгор (Норвегия).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Тело Осгор (Норвегия).
74’
ГОЛ ! Автогол забил Лео Эстигор (Норвегия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Тело Осгор (Норвегия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Норвегия).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Хорн Мюре (Норвегия).
