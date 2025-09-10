9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе I между сборными Норвегии и Молдовы.

Поединок прошел на стадионе Уллевол в Осло. Игра завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев!

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа I. 9 сентября

Норвегия – Молдова – 11:1

Голы: Мюре, 6, Холанд, 11, 36, 43, 52, 83, Эдегор, 45+1, Осгор, 67, 76, 79 (пен.), 90+1 – Остигард, 74 (автогол)

Видеообзор матча