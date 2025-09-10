Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Норвегия – Молдова – 11:1. Пента-трик Холанда. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Норвегия
09.09.2025 21:45 – FT 11 : 1
Молдова
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 01:01 | Обновлено 10 сентября 2025, 01:06
Норвегия – Молдова – 11:1. Пента-трик Холанда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Норвегия – Молдова – 11:1. Пента-трик Холанда. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе I между сборными Норвегии и Молдовы.

Поединок прошел на стадионе Уллевол в Осло. Игра завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев!

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа I. 9 сентября

Норвегия – Молдова – 11:1

Голы: Мюре, 6, Холанд, 11, 36, 43, 52, 83, Эдегор, 45+1, Осгор, 67, 76, 79 (пен.), 90+1 – Остигард, 74 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Тело Осгор (Норвегия).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Тело Осгор (Норвегия).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Тело Осгор (Норвегия).
74’
ГОЛ ! Автогол забил Лео Эстигор (Норвегия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Тело Осгор (Норвегия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Норвегия).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Хорн Мюре (Норвегия).
Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче
Албания – Латвия – 1:0. Как забил Асллани. Видео гола и обзор матча
Венгрия – Португалия – 2:3. Драма с пенальти Роналду. Видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
