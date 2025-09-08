Норвегия – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 9 сентября в 21:45 по Киеву
Во вторник, 9 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Норвегии и Молдовы. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Норвегия
Коллектив сейчас находится прямо в прекрасной форме. На прошлогодней Лиге команде удалось набрать 13 зачетных пунктов за 6 игр и занять 1-е место группы, которое дарит прямую путевку в самый высокий дивизион турнира.
Невероятные результаты показывают норвежцы и на отборе чемпионата мира. За 4 игры коллектив имеет 4 победы (против Молдовы, Израиля, Италии и Эстонии) и занимает 1-е место своей группы. Перед сентябрьским матчем отбора Норвегия сыграла товарку с Финляндией, у которой победила со счетом 1:0
Молдова
На прошлогодней Лиге наций команда выступала в самом низком эшелоне соревнований D. Там молдаване набрали 9 очков за 4 игры и заняли 1 место группы с Мальтой и Андоррой, которое позволило им вернуться в дивизион С.
Однако в квалификации на чемпионат мира Молдова является главным аутсайдером своей группы. За 4 игры сборная не получила ни одного балла, потому и занимает последнее, 5 место квинтета.
Личные встречи
Помимо поединка 1-го круга квалификации (где Норвегия победила со счетом 5:0) команды не встречались в очных играх текущими составами.
Интересные факты
- Молдова пропустила 14 мячей на текущем отборе – 4-й худший результат среди всех команд.
- Норвегия отличилась 13-ю мячами на текущей квалификации – 3-й лучший показатель среди всех команд.
- Норвегия победила в каждом из последних 7 матчей.
Прогноз
Я поставлю на победу Норвегии с форой -2.5 и коэффициентом 1.55.
21:45
