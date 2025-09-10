Холанд догнал Кейна по количеству матчей с 3+ голами в карьере
Кто является рекордсменом среди футболистов XXI века по этому показателю?
В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.
Пять голов на свой счет записал Эрлинг Холанд, который стал первым игроком сборной Норвегии в XXI веке, отличившимся подобным достижением.
Интересным фактом является то, что по количеству матчей с 3+ голами Холанд догнал Гарри Кейна (также 26).
Оба игрока находятся на данный момент на 5-м месте по количеству матчей с 3+ голами в XXI веке.
Игроки с наибольшим количеством матчей с 3+ голами в XXI веке
- 66 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 59 – Лионель Месси (Аргентина)
- 34 – Роберт Левандовски (Польша)
- 30 – Луис Суарес (Уругвай)
- 26 – Гарри Кейн (Англия)
- 26 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
Также в этом матче Эрлинг отдал две результативные передачи.
