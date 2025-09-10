Холанд догнал Кейна по количеству матчей с 3+ голами в карьере

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 00:03 |
256
0

Кто является рекордсменом среди футболистов XXI века по этому показателю?

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.

Пять голов на свой счет записал Эрлинг Холанд, который стал первым игроком сборной Норвегии в XXI веке, отличившимся подобным достижением.

Интересным фактом является то, что по количеству матчей с 3+ голами Холанд догнал Гарри Кейна (также 26).

Оба игрока находятся на данный момент на 5-м месте по количеству матчей с 3+ голами в XXI веке.

Игроки с наибольшим количеством матчей с 3+ голами в XXI веке

  • 66 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 59 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 34 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 30 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 26 – Гарри Кейн (Англия)
  • 26 – Эрлинг Холанд (Норвегия)

Также в этом матче Эрлинг отдал две результативные передачи.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
