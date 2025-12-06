Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОГОРОДНИК: «Динамо после победы подходит к игре ЮЛУ в хорошем настроении»
06 декабря 2025, 05:59 | Обновлено 06 декабря 2025, 06:23
ОГОРОДНИК: «Динамо после победы подходит к игре ЮЛУ в хорошем настроении»

Юниоры Динамо U-19 разгромили Кудровку, забив соперникам 6 мячей

ФК Динамо. Даниил Огородник

Защитник «Динамо» U-19 Данило Огородник поделился впечатлениями от победного матча с «Кудривкой» U-19 (6:0).

– Настроение отличное, ведь мы выиграли последний матч перед зимним перерывом в чемпионате. Но мы прошли только половину пути. Кроме того, остается матч в Юношеской лиге УЕФА, в котором мы должны победить, чтобы обеспечить себе еврокубковую весну. Команда готовится к нему в отличном настроении.

– Многие игроки переведены в основную команду, поэтому есть определенные изменения в составе. Уже ли вы наладили полное взаимопонимание с Даниелем Дехтяром в центре защиты?

– Все игроки должны быть готовы выходить и играть на любой позиции. Дехтяр может играть как в центре, так и на левом фланге, никаких проблем не было.

– Ты забил гол в свойственной тебе манере – ударом головой. Розыгрыш углового – это наработка на тренировках?

– Перед матчем нам сказали вбегать в определенные зоны. Я сделал это и забил свой дебютный гол.

– Как настраивались на второй тайм, ведя в счете 5:0?

– Мы всегда настраиваемся играть на максимальных скоростях с первой и до последней минуты.

– Команда пока идет без поражений в сезоне. Доволен ли первой частью сезона?

– Были определенные ничьи, которых не хотелось бы иметь. Но хорошо, что мы завершаем первую часть чемпионата без поражений. Надеемся показать хороший результат во второй части сезона, так же как и в Юношеской лиге УЕФА.

– В выездном матче с «Хибернианом» прогнозируется 5–6 тысяч болельщиков. В каком настроении готовитесь к заключительному матчу года?

– Команда подходит к игре с «Хибернианом» в очень хорошем настроении. Мы победили сегодня, победили в первом матче в Польше. Надеемся, что на стадион придут украинцы, и у нас тоже будет своя поддержка. Мы готовы дать сопернику бой, показать, что мы из Украины и готовы пройти дальше.

– Как повлияла на тренировочный процесс смена тренера?

– Все игроки отнеслись к этому профессионально. Мы хорошо готовились на протяжении сезона, команда очень сплоченная, так что эти изменения не слишком повлияли на нас.

Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Кудровка U-19
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
