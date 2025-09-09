Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Третье поражение. Украина U-19 уступила Испании U-19 на турнире в Мурсии
Товарищеские матчи
Испания U19
09.09.2025 11:00 – FT 3 : 1
УКРАИНА U19
Молодежные турниры
09 сентября 2025, 13:10 | Обновлено 09 сентября 2025, 14:24
3

Третье поражение. Украина U-19 уступила Испании U-19 на турнире в Мурсии

Команда Дмитрия Михайленко заняла последнее место, не набрав ни очка

Третье поражение. Украина U-19 уступила Испании U-19 на турнире в Мурсии
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) завершила выступления на международном турнире в Мурсии (Испания).

9 сентября в 11:00 в матче 3-го тура юношеского турнира Украина U-19 уступила Испании U-19 (1:3).

Украинцы пропустили первыми, но затем Богдан Попов с пенальти сравнял счет (1:1). Однако испанцы были и сильнее и забили еще два гола (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра началась активно. Уже на 5-й минуте испанцы воспользовались угловым. Коральехо первым оказался на добивании у дальней штанги (1:0). Однако сине-желтые быстро восстановили равновесие. На 12-й минуте Богдан Попов перехватил мяч на чужой половине, ворвался в штрафную и сам заработал и реализовал пенальти (1:1). До перерыва хозяева вновь вышли вперед: перехват мяча в центре поля завершился выходом Кортеса на ударную позицию, а рикошет от Гарабажия помог мячу оказаться в воротах (2:1).

Во втором тайме тренер Дмитрий Михайленко провел ряд замен. Украинцы имели несколько шансов отыграться: Есин мог пробить с близкого расстояния, но защитник остановил удар, а Каменский получил длинную передачу, обыграл соперника и вышел один на один с вратарем, однако тот парировал его попытку. Развязка произошла на 87-й минуте. Испанцы забили третий гол, дальним ударом отметился Мартинес из-за пределов штрафной (3:1).

Сборная Украины U-19 провела сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19. В Мурсии украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играли в турнире с участием 4 команд.

Сине-желтая команда ранее проиграла команде Англии U-19 (0:2) и сборной Нидерландов U-19 (1:3) и заняла последнее место (0 очков).

Турнирное положение: Испания (7 очков), Англия, (4), Нидерланды (3), Украина (0).

Международный турнир для сборных U-19

Мурсия (Испания), Pinatar Arena, 9 сентября 2025

Украина U-19 – Испания U-19 – 1:3

Голы: Богдан Попов, 13 (пен) – Коральехо, 5, Кортес, 34, Мартинес, 87

Украина U-19: Волошин (Домчак, 46), Дигтярь (к) (Маяков, 88), Милокост, Гарабажий (Малов, 46), Решетников (Кокодиняк, 66), Сорока (Плиш, 46), Бауман (Островка, 46), Вакулюк (Каменский, 55), Губенко (Кузнецов, 55), Бойко (Есин, 46), Попов (Денисов, 46).

Результаты матчей

  • 1-й тур. 03.09.2025. Украина – Англия – 0:2, Испания – Нидерланды – 1:0
  • 2-й тур. 06.09.2025. Украина – Нидерланды – 1:3, Англия – Испания – 3:3
  • 3-й тур. 09.09.2025. Украина – Испания – 1:3, Англия – Нидерланды

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Фотогалерея

Инфографика

Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 сборная Нидерландов по футболу U-19 выбор редакции видео голов и обзор Украина - Нидерланды Богдан Попов пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
MaximusOne
Підкажіть нашим крайнім захисникам, що в момент коли центр захисник який біля тебе получає м'яч, ти повинен підніматися по фланзі вперед, в ідеалі це повинен бути сильний ривок, а не статично стояти на місці, або взагалі зближатися до цз, як вони роблять.
