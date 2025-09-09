Третье поражение. Украина U-19 уступила Испании U-19 на турнире в Мурсии

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) завершила выступления на международном турнире в Мурсии (Испания).

9 сентября в 11:00 в матче 3-го тура юношеского турнира Украина U-19 уступила Испании U-19 (1:3).

Украинцы пропустили первыми, но затем Богдан Попов с пенальти сравнял счет (1:1). Однако испанцы были и сильнее и забили еще два гола (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра началась активно. Уже на 5-й минуте испанцы воспользовались угловым. Коральехо первым оказался на добивании у дальней штанги (1:0). Однако сине-желтые быстро восстановили равновесие. На 12-й минуте Богдан Попов перехватил мяч на чужой половине, ворвался в штрафную и сам заработал и реализовал пенальти (1:1). До перерыва хозяева вновь вышли вперед: перехват мяча в центре поля завершился выходом Кортеса на ударную позицию, а рикошет от Гарабажия помог мячу оказаться в воротах (2:1).

Во втором тайме тренер Дмитрий Михайленко провел ряд замен. Украинцы имели несколько шансов отыграться: Есин мог пробить с близкого расстояния, но защитник остановил удар, а Каменский получил длинную передачу, обыграл соперника и вышел один на один с вратарем, однако тот парировал его попытку. Развязка произошла на 87-й минуте. Испанцы забили третий гол, дальним ударом отметился Мартинес из-за пределов штрафной (3:1).

Сборная Украины U-19 провела сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19. В Мурсии украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играли в турнире с участием 4 команд.

Сине-желтая команда ранее проиграла команде Англии U-19 (0:2) и сборной Нидерландов U-19 (1:3) и заняла последнее место (0 очков).

Турнирное положение: Испания (7 очков), Англия, (4), Нидерланды (3), Украина (0).

Международный турнир для сборных U-19

Мурсия (Испания), Pinatar Arena, 9 сентября 2025

Украина U-19 – Испания U-19 – 1:3

Голы: Богдан Попов, 13 (пен) – Коральехо, 5, Кортес, 34, Мартинес, 87

Украина U-19: Волошин (Домчак, 46), Дигтярь (к) (Маяков, 88), Милокост, Гарабажий (Малов, 46), Решетников (Кокодиняк, 66), Сорока (Плиш, 46), Бауман (Островка, 46), Вакулюк (Каменский, 55), Губенко (Кузнецов, 55), Бойко (Есин, 46), Попов (Денисов, 46).

Результаты матчей

1-й тур. 03.09.2025. Украина – Англия – 0:2, Испания – Нидерланды – 1:0

2-й тур. 06.09.2025. Украина – Нидерланды – 1:3, Англия – Испания – 3:3

3-й тур. 09.09.2025. Украина – Испания – 1:3, Англия – Нидерланды

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Фотогалерея

Инфографика