Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-19 – Испания U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Товарищеские матчи
Испания U19
09.09.2025 11:00 - : -
УКРАИНА U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
09 сентября 2025, 11:00 |
436
0

Украина U-19 – Испания U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 сентября в 11:00 матч 2-го тура юношеского турнира в Испании

09 сентября 2025, 11:00 |
436
0
Украина U-19 – Испания U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) выступает на международном турнире в Мурсии (Испания).

9 сентября в 11:00 в матче 3-го тура юношеского турнира сыграют Украина U-19 и Испания U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-19 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.

В Испании украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играют в турнире с участием 4 команд.

Сине-желтая команда ранее проиграла команде Англии U-19 (0:2) и сборной Нидерландов U-19 (1:3).

Турнирное положение: Англия, Испания (по 4 очка), Нидерланды (3), Украина (0).

Международный турнир для сборных U-19. Испания

  • 1-й тур. 03.09.2025. Украина – Англия – 0:2, Испания – Нидерланды – 1:0
  • 2-й тур. 06.09.2025. Украина – Нидерланды – 1:3, Англия – Испания – 3:3
  • 3-й тур. 09.09.2025. Украина – Испания, Англия – Нидерланды

Турнирная таблица

Украина U-19 – Испания U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

Стартовый состав

По теме:
Назван стартовый состав Украины U-19 на матч против Испании U-19
ВИДЕО. Второе поражение. Украина U-19 уступила в игре с Нидерландами U-19
Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3. Второе поражение. Видео голов, обзор
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 смотреть онлайн сборная Испании по футболу U-19 Украина - Испания
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Футбол | 08 сентября 2025, 14:48 27
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем

Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба

Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Футбол | 09 сентября 2025, 09:24 3
Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб

Марино Пушич покидает Европу и уезжает на Ближний Восток – в «Аль-Джазиру»

Кипр – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 09.09.2025, 11:22
Кипр – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Кипр – Румыния. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Бокс | 08.09.2025, 20:29
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.09.2025, 11:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
07.09.2025, 20:45 1
Теннис
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
08.09.2025, 22:00 1
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 1
Футбол
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем