Украина U-19 – Испания U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) выступает на международном турнире в Мурсии (Испания).

9 сентября в 11:00 в матче 3-го тура юношеского турнира сыграют Украина U-19 и Испания U-19.

Сборная Украины U-19 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.

В Испании украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играют в турнире с участием 4 команд.

Сине-желтая команда ранее проиграла команде Англии U-19 (0:2) и сборной Нидерландов U-19 (1:3).

Турнирное положение: Англия, Испания (по 4 очка), Нидерланды (3), Украина (0).

Международный турнир для сборных U-19. Испания

1-й тур. 03.09.2025. Украина – Англия – 0:2, Испания – Нидерланды – 1:0

2-й тур. 06.09.2025. Украина – Нидерланды – 1:3, Англия – Испания – 3:3

3-й тур. 09.09.2025. Украина – Испания, Англия – Нидерланды

Турнирная таблица

Стартовый состав