Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Второе поражение. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Нидерландов
Товарищеские матчи
УКРАИНА U19
06.09.2025 20:00 – FT 1 : 3
Нидерланды U19
Молодежные турниры
06 сентября 2025, 22:05 | Обновлено 06 сентября 2025, 22:08
Второе поражение. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Нидерландов

Команда Дмитрия Михайленко без набранных очков замыкает турнирную таблицу

Второе поражение. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Нидерландов
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) выступает на международном турнире в Мурсии (Испания).

6 сентября в 20:00 в матче 2-го тура юношеского турнира Украина U-19 уступила команде Нидерландов U-19 (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-19 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.

В Испании украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играют в турнире с участием 4 команд.

Гол в ворота нидерландской команды забил Иван Денисов на 59-й минуте. Но перед тем соперники трижды поразили ворота украинцев и одержали победу (3:1).

3 сентября сине-желтая команда проиграла команде Англии U-19 (0:2). Команда Дмитрия Михайленко без набранных очков замыкает турнирную таблицу. Дальше запланирован матч против Испании U-19 (9 сентября в 11:00).

Международный турнир для сборных U-19

2-й тур, 6 сентября, Мурсия (Испания)

20:00. Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3

Голі: Иван Денисов, 59 – Джим Коллер, 27, Гино Верхулст, 37, Бенджамин Нагель, 39

Календарь матчей

  • 1-й тур. 03.09.2025. Украина – Англия – 0:2, Испания – Нидерланды – 1:0
  • 2-й тур. 06.09.2025. Украина – Нидерланды – 1:3, Англия – Испания – 3:3
  • 3-й тур. 09.09.2025. Украина – Испания, Англия – Нидерланды

Видеозапись матча

Фотогалерея

Инфографика

Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 сборная Нидерландов по футболу U-19 Украина - Нидерланды
