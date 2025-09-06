Второе поражение. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Нидерландов
Команда Дмитрия Михайленко без набранных очков замыкает турнирную таблицу
Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) выступает на международном турнире в Мурсии (Испания).
6 сентября в 20:00 в матче 2-го тура юношеского турнира Украина U-19 уступила команде Нидерландов U-19 (1:3).
Сборная Украины U-19 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.
В Испании украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играют в турнире с участием 4 команд.
Гол в ворота нидерландской команды забил Иван Денисов на 59-й минуте. Но перед тем соперники трижды поразили ворота украинцев и одержали победу (3:1).
3 сентября сине-желтая команда проиграла команде Англии U-19 (0:2). Команда Дмитрия Михайленко без набранных очков замыкает турнирную таблицу. Дальше запланирован матч против Испании U-19 (9 сентября в 11:00).
Международный турнир для сборных U-19
2-й тур, 6 сентября, Мурсия (Испания)
20:00. Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3
Голі: Иван Денисов, 59 – Джим Коллер, 27, Гино Верхулст, 37, Бенджамин Нагель, 39
Календарь матчей
- 1-й тур. 03.09.2025. Украина – Англия – 0:2, Испания – Нидерланды – 1:0
- 2-й тур. 06.09.2025. Украина – Нидерланды – 1:3, Англия – Испания – 3:3
- 3-й тур. 09.09.2025. Украина – Испания, Англия – Нидерланды
