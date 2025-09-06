Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-19 – Нидерланды U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Товарищеские матчи
УКРАИНА U19
06.09.2025 20:00 - : -
Нидерланды U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
06 сентября 2025, 08:08 | Обновлено 06 сентября 2025, 08:16
103
0

Украина U-19 – Нидерланды U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 6 сентября в 20:00 матч 2-го тура юношеского турнира в Испании

Украина U-19 – Нидерланды U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) выступает на международном турнире в Мурсии (Испания).

6 сентября в 20:00 в матче 2-го тура юношеского турнира сыграют Украина U-19 и Нидерланды U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-19 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.

В Испании украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играют в турнире с участием 4 команд.

3 сентября сине-желтая команда проиграла команде Англии U-19 (0:2). Также запланирован матч против Испании U-19 (9 сентября в 11:00).

Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 смотреть онлайн сборная Нидерландов по футболу U-19 Украина - Нидерланды
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
