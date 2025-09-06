Украина U-19 – Нидерланды U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 6 сентября в 20:00 матч 2-го тура юношеского турнира в Испании
Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) выступает на международном турнире в Мурсии (Испания).
6 сентября в 20:00 в матче 2-го тура юношеского турнира сыграют Украина U-19 и Нидерланды U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины U-19 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.
В Испании украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играют в турнире с участием 4 команд.
3 сентября сине-желтая команда проиграла команде Англии U-19 (0:2). Также запланирован матч против Испании U-19 (9 сентября в 11:00).
