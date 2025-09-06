Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) выступает на международном турнире в Мурсии (Испания).

6 сентября в 20:00 в матче 2-го тура юношеского турнира сыграют Украина U-19 и Нидерланды U-19.

Сборная Украины U-19 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.

В Испании украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играют в турнире с участием 4 команд.

3 сентября сине-желтая команда проиграла команде Англии U-19 (0:2). Также запланирован матч против Испании U-19 (9 сентября в 11:00).

Украина U-19 – Нидерланды U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE