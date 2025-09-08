УКРАИНА U19

В субботу, 6 сентября, состоялся второй тур международного турнира для сборных U-19 между сборными Украины и Нидерландов.

Встречу проходила в испанском городе Мурсия.

В первой игре турнира наша команда со cчетом 0:2 уступила Англии.

В матче с Нидерландами Украина пропустила 3 уже в первом тайме, а во второй 45-минутке сумела отыграть лишь 1 мяч.

С 0 очков сборная Украины занимает последнее место группы с Англией, Испанией и нидерландами.

Международный турнир для сборных U-19

2-й тур, 6 сентября, Мурсия (Испания)

20:00. Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3

Голы: Иван Денисов, 59 – Джим Коллер, 27, Гино Верхулст, 37, Бенджамин Нагель, 39

Видеообзор матча:

Видеозапись матчу: