  Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3. Второе поражение. Видео голов, обзор
УКРАИНА U19
06.09.2025 20:00 – FT 1 : 3
Нидерланды U19
08 сентября 2025, 15:59
Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3. Второе поражение. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча международного турнира для сборных U-19

Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3. Второе поражение. Видео голов, обзор
УАФ

В субботу, 6 сентября, состоялся второй тур международного турнира для сборных U-19 между сборными Украины и Нидерландов.

Встречу проходила в испанском городе Мурсия.

В первой игре турнира наша команда со cчетом 0:2 уступила Англии.

В матче с Нидерландами Украина пропустила 3 уже в первом тайме, а во второй 45-минутке сумела отыграть лишь 1 мяч.

С 0 очков сборная Украины занимает последнее место группы с Англией, Испанией и нидерландами.

Международный турнир для сборных U-19

2-й тур, 6 сентября, Мурсия (Испания)

20:00. Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3

Голы: Иван Денисов, 59 – Джим Коллер, 27, Гино Верхулст, 37, Бенджамин Нагель, 39

Видеообзор матча:

Видеозапись матчу:

сборная Украины по футболу U-19 сборная Нидерландов по футболу U-19 видео голов и обзор Иван Денисов Украина - Нидерланды
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
