УКРАИНА U19

Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3. Второе поражение. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча международного турнира для сборных U-19
В субботу, 6 сентября, состоялся второй тур международного турнира для сборных U-19 между сборными Украины и Нидерландов.
Встречу проходила в испанском городе Мурсия.
В первой игре турнира наша команда со cчетом 0:2 уступила Англии.
В матче с Нидерландами Украина пропустила 3 уже в первом тайме, а во второй 45-минутке сумела отыграть лишь 1 мяч.
С 0 очков сборная Украины занимает последнее место группы с Англией, Испанией и нидерландами.
Международный турнир для сборных U-19
2-й тур, 6 сентября, Мурсия (Испания)
20:00. Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3
Голы: Иван Денисов, 59 – Джим Коллер, 27, Гино Верхулст, 37, Бенджамин Нагель, 39
Видеообзор матча:
Видеозапись матчу:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине
Награды получили Андрей Сторчоус и Василий Баранов из «Кудровки»