Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-19 – Нидерланды U-19. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
УКРАИНА U19
06.09.2025 20:00 - : -
Нидерланды U19
Молодежные турниры
06 сентября 2025, 12:32 | Обновлено 06 сентября 2025, 12:49
116
0

Украина U-19 – Нидерланды U-19. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 6 сентября в 20:00 по Киеву

Украина U-19 – Нидерланды U-19. Прогноз и анонс на товарищеский матч
УАФ

6 сентября, на товарищеском турнире между собой сыграют Украина U19 и Нидерланды U19. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Украина U19

Не смогла удачно начать этот турнир и украинская молодежь, так как проиграли англичанам со счетом 0:2. Команда не играла на последнем Евро, так как не прошла квалификацию, заняв последнюю в квалификации, три поражения в трех играх.

Для украинцев этот турнир станет отличной проверкой, ведь они играют с топ-сборными, против которых буде сложно зацепиться за очки. Команда тоже готовится к отбору Евро, где будет сражаться с такими соперниками как: Словакия, Черногория и Албания.

Несмотря на провал в прошлом году, нужно ставить перед собой амбициозные цели, ведь в сборных таких возрастов, важны дисциплина и психологическая устойчивость игроков.

Нидерланды U19

Сборная Нидерландов играет на этом турнире в статусе действующего чемпиона Европы, данный титул удалось завоевать в июне. Этот турнир команда начала с поражения испанцам – 0:1, единственный гол пропустили на старте второго тайма с пенальти, именно «красную фурию» удалось обыграть в финале упомянутого Евро.

Конечно, уровень мотивации здесь не такой, как на континентальном первенстве, на кону престиж, нельзя просто так расслабляться даже в контрольных играх. Молодежь у Нидерландов сильная, можно вспомнить сильную школу Аякса, откуда выходят немало будущих звезд.

Стоит учитывать и тот факт, что для тренерского штаба не всегда важен результат в подобных играх, важно просмотреть состав и игроков. Ближайшие официальные матчи команда проведет в ноябре, в рамках квалификации к молодежному Евро, где придется сыграть против Кипра, Казахстана и Ирландии

Личные встречи

Последний раз сборные этих возрастов пересекались в конце прошлого года, в рамках квалификации к Евро, тогда молодежка Нидерландов одержала домашнюю победу со счетом 1:0.

Прогноз

Обе команды начали турнир с поражений от сильных соперников, поэтому постараются реабилитироваться. По мнению букмекеров, Нидерланды котируются фаворитами, но в молодежном футболе нет ничего стабильного.

Я думаю, у обеих команд будут свои моменты, так что многое будет зависеть от реализации. Неплохо смотрится вариант с обменом забитыми мячами за 1,75.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА U19
6 сентября 2025 -
20:00
Нидерланды U19
Обе забьют 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
сборная Украины по футболу U-19 сборная Нидерландов по футболу U-19 Украина - Нидерланды прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
