Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок, которого пытались украсть у сборной Украины, стал капитаном в Европе
Греция
13 января 2026, 06:22 |
736
0

Игрок, которого пытались украсть у сборной Украины, стал капитаном в Европе

Константин Плиш вышел с капитанской повязкой Олимпиакоса U-19

13 января 2026, 06:22 |
736
0
Игрок, которого пытались украсть у сборной Украины, стал капитаном в Европе
ФК Олимпиакос. Константин Плиш (праворуч)

Украинский полузащитник Константин Плиш получил важное признание в структуре греческого «Олимпиакоса».

В матче Кубка Греции U-19 против ПАОКа, который состоялся 10 января, именно украинец вывел команду на поле с капитанской повязкой. Несмотря на поражение «красно-белых» со счетом 1:3, событие стало знаковым для 18-летнего футболиста.

Интересно, что Плиш получил приглашение в юношескую сборную Греции, где прожил всю жизнь, однако сознательно выбрал выступления за Украину. Хавбек родился в Афинах в семье украинских эмигрантов, свободно владеет украинским языком и уже провел четыре матча за «Олимпиакос» U-19 в текущем сезоне.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины покорила идеальной фигурой на пляже
До 15 миллионов евро. Шахтер может украсть игрока у Бенфики
Желтая для Яремчука. Олимпиакос выиграл матч и остался лидером в Греции
Олимпиакос Пирей сборная Украины по футболу U-19
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Футбол | 12 января 2026, 08:08 5
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста

Тренер в очередной раз разочаровался в Асенсио

Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12 января 2026, 06:55 0
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре

Клуб поздравил резервного вратаря Дениса Игнатенко

Два экс-игрока сборной Украины и Динамо будут играть вместе в Казахстане
Футбол | 13.01.2026, 03:32
Два экс-игрока сборной Украины и Динамо будут играть вместе в Казахстане
Два экс-игрока сборной Украины и Динамо будут играть вместе в Казахстане
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:18
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Футбол | 13.01.2026, 00:07
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
11.01.2026, 05:42 4
Бокс
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 4
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 2
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем