Украинский полузащитник Константин Плиш получил важное признание в структуре греческого «Олимпиакоса».

В матче Кубка Греции U-19 против ПАОКа, который состоялся 10 января, именно украинец вывел команду на поле с капитанской повязкой. Несмотря на поражение «красно-белых» со счетом 1:3, событие стало знаковым для 18-летнего футболиста.

Интересно, что Плиш получил приглашение в юношескую сборную Греции, где прожил всю жизнь, однако сознательно выбрал выступления за Украину. Хавбек родился в Афинах в семье украинских эмигрантов, свободно владеет украинским языком и уже провел четыре матча за «Олимпиакос» U-19 в текущем сезоне.