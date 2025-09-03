Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Футболист Олимпиакоса отказал Греции и будет выступать за сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
Футболист Олимпиакоса отказал Греции и будет выступать за сборную Украины

Константинос Плиш согласился помочь «сине-желтой» команде накануне Евро U-19

УАФ. Сборная Украины по футболу U-19

Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Константинос Плиш определился со сборной, за которую намерен играть в будущем.

18-летний футболист получил приглашение от юношеских команд Греции и Украины для подготовки к чемпионату Европы U-19. После переговоров с Украинской ассоциацией футбола, Плиш решил связать свою карьеру с «сине-желтой» командой.

Константин родился в Афинах в семье украинских эмигрантов и всю жизнь прожил в Греции, так и ни разу не побывав в Украине. Игрок прекрасно владеет украинским языком и готов помочь команде в ближайших матчах.

Плиш всю карьеру провел в структуре «Олимпиакоса», где играл за команды U-17, U-19 и дубль. В прошлом сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с греческим клубом истекает в июне 2027 года.

Prokop_Andriy
приємно що вирішив виступати саме за нашу збірну, бажаю йому успіхів
