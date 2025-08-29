Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 августа 2025, 20:10 | Обновлено 29 августа 2025, 20:25
Матчи против Испании, Англии и Нидерландов. Заявка сборной Украины U-19

Михайленко назвал заявку на три топ-матча

Матчи против Испании, Англии и Нидерландов. Заявка сборной Украины U-19
УАФ

Наставник сборной Украины U-19 назвал заявку команды на турнир, который пройдет в Испании. Юношеская сборная готовится к матчам отбора Евро-2026.

На турнире (3-9 сентября) Украина сыграет с топ-командами – Нидерландами, Испанией и Англией.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Назар Домчак («Карпаты» Львов), Назар Макаренко («Александрия»), Илья Волошин («Реал», Испания).

Защитники: Юрий Кокодиняк, Андрей Чеберинчак (оба – «Карпаты» Львов), Евгений Маяков («Кривбасс» Кривой Рог), Ярослав Милокост («Шахтер» Донецк), Константин Губенко («Динамо» Киев), Иван Денисов («Рух» Львов), Даниил Малов («Домжале»).

Полузащитники: Александр Каменский («Кривбасс» Кривой Рог), Антон Гарабажий («Шахтер» Донецк), Владислав Резник («Карпаты» Львов), Александр Сорока («Гент», Бельгия), Захар Бауманн («Манчестер Юнайтед», Англия), Максим Островка («Кишвар»), Константинос Плиш («Олимпиакос», Греция), Демьян Есин («Торино», Италия), Иван Лихолит («Варесина», Италия).

Нападающие: Михаил Решетников («Шахтер» Донецк), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Богдан Попов («Эмполи», Италия), Ярослав Бойко («Валенсия», Испания), Даниэль Кузнецов («Ференцварош», Венгрия).

Резервный список

Егор Шерстюк (Металлист Харьков), Богдан Редушко (Динамо Киев), Александр Фещенко (Оболонь Киев).

Расписание матчей юношеской сборной Украины U-19 на турнире в Испании

03.09.2025. Украина – Англия U-19 (12:00)

06.09.2025. Украина – Нидерланды U-19 (20:00)

09.09.2025. Украина – Испания U-19 (11:00)

Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
