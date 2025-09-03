Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Англии на турнире в Испании
Товарищеские матчи
УКРАИНА U19
03.09.2025 12:00 – FT 0 : 2
Англия U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
03 сентября 2025, 13:59 | Обновлено 03 сентября 2025, 14:21
787
2

Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Англии на турнире в Испании

В стартовой игре международного турниа сине-желтые пропустили два мяча

03 сентября 2025, 13:59 | Обновлено 03 сентября 2025, 14:21
787
2
Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Англии на турнире в Испании
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) стартовала с поражения на международном турнире в Испании.

3 сентября в 12:00 в матче 1-го тура юношеского турнира в Хорватии играли Украина U-19 и Англия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовой игре международного турнира сине-желтые пропустили два мяча и проиграли со счетом 0:2. Голы у английской команды забили Дивайн Мукаса (10 мин) и Шумейра Меука (62 мин).

На 4-й минуте украинцы провели быструю контратаку после подачи углового англичанами и даже отправили мяч в ворота, но гол не засчитали из-за офсайда. На 10-й минуте соперники открыли счет. После затяжной атаки по правому флангу англичане подали в штрафную. Домчак первым среагировал на передачу, однако отскок достался сопернику, и Мукаса отправил мяч в сетку (1:0).

После перерыва украинская команда действовала преимущественно в защите. На 62-й минуте высокий прессинг англичан привел к перехвату возле штрафной. Меука сместился вправо и с 17 метров пробил в левый от себя угол ворот (2:0). Этот счет в пользу Англии U-19 стал окончательным в матче.

Сборная Украины U-19 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19. В Испании украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играют в турнире с участием 4 команд.

Сине-желтая команда далее проведет матчи против команд Нидерландов (6 сентября, 20:00) и Испании (9 сентября, 11:00).

Международный турнир

Мурсия (Испания), Пинатар Арена, 3 сентября 2025

12:00. Украина U-19 – Англия U-19 – 0:2

Голы: Дивайн Мукаса, 10, Шумейра Меука, 62

Англия U-19: Портер, Диксон, Амисса, Ньёни, Нобл (Меука, 30), Сидибе, Монга, Армстронг (к), Дипепа, Мукаса, Гумохо.

Украина U-19: Домчак (к) (Макаренко, 46), Дигтярь (Малов, 46), Чеберинчак (Маяков, 69), Милокост (Гарабажий, 77), Кокодиняк (Резник, 59), Сорока (Решетников, 59), Каменский (Губенко, 46), Есин (Островка, 59), Плиш (Бауманн, 46), Попов (Денисов, 46), Бойко (Кузнецов, 46).

Видеозапись матча

Фотогалерея

Инфографика

По теме:
Украина U-19 – Англия U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Сборная Украины U-19 определилась со стартовым составом на матч с Англией
Украина U-19 – Англия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дмитрий Михайленко Украина - Англия сборная Украины по футболу U-19 сборная Англии по футболу U-19 выбор редакции видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев
Футбол | 03 сентября 2025, 13:10 13
ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев
ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев

Чемпионы Украины договорились о сотрудничестве с игроком сборной Румынии U-21

Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Футбол | 02 сентября 2025, 18:46 4
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»

Илья Крупский мог стать футболистом киевского клуба

Карпаты определились с планами паузы в чемпионате
Футбол | 03.09.2025, 14:41
Карпаты определились с планами паузы в чемпионате
Карпаты определились с планами паузы в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02.09.2025, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03.09.2025, 01:07
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олег Мандрівник
У19, а фамилии такие все английские 😁
Ответить
0
kadaad .
Кто-то сомневался, что так и будет?
Ответить
0
Популярные новости
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 7
Футбол
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
01.09.2025, 22:48 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 48
Футбол
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 133
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 23
Футбол
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем