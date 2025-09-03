Сборная Украины U-19 уступила сверстникам из Англии на турнире в Испании

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) стартовала с поражения на международном турнире в Испании.

3 сентября в 12:00 в матче 1-го тура юношеского турнира в Хорватии играли Украина U-19 и Англия U-19.

В стартовой игре международного турнира сине-желтые пропустили два мяча и проиграли со счетом 0:2. Голы у английской команды забили Дивайн Мукаса (10 мин) и Шумейра Меука (62 мин).

На 4-й минуте украинцы провели быструю контратаку после подачи углового англичанами и даже отправили мяч в ворота, но гол не засчитали из-за офсайда. На 10-й минуте соперники открыли счет. После затяжной атаки по правому флангу англичане подали в штрафную. Домчак первым среагировал на передачу, однако отскок достался сопернику, и Мукаса отправил мяч в сетку (1:0).

После перерыва украинская команда действовала преимущественно в защите. На 62-й минуте высокий прессинг англичан привел к перехвату возле штрафной. Меука сместился вправо и с 17 метров пробил в левый от себя угол ворот (2:0). Этот счет в пользу Англии U-19 стал окончательным в матче.

Сборная Украины U-19 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19. В Испании украинцы под руководством Дмитрия Михайленко играют в турнире с участием 4 команд.

Сине-желтая команда далее проведет матчи против команд Нидерландов (6 сентября, 20:00) и Испании (9 сентября, 11:00).

Международный турнир

Мурсия (Испания), Пинатар Арена, 3 сентября 2025

12:00. Украина U-19 – Англия U-19 – 0:2

Голы: Дивайн Мукаса, 10, Шумейра Меука, 62

Англия U-19: Портер, Диксон, Амисса, Ньёни, Нобл (Меука, 30), Сидибе, Монга, Армстронг (к), Дипепа, Мукаса, Гумохо.

Украина U-19: Домчак (к) (Макаренко, 46), Дигтярь (Малов, 46), Чеберинчак (Маяков, 69), Милокост (Гарабажий, 77), Кокодиняк (Резник, 59), Сорока (Решетников, 59), Каменский (Губенко, 46), Есин (Островка, 59), Плиш (Бауманн, 46), Попов (Денисов, 46), Бойко (Кузнецов, 46).

