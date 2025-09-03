Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-19 – Англия U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Товарищеские матчи
УКРАИНА U19
03.09.2025 12:00 - : -
Англия U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
03 сентября 2025, 07:23 | Обновлено 03 сентября 2025, 07:33
Украина U-19 – Англия U-19. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 сентября в 12:00 матч 1-го тура юношеского турнира в Испании

УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) стартует на международном турнире в Испании.

3 сентября в 12:00 в матч 1-го тура юношеского турнира в Хорватии сыграют Украина U-19 и Англия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-19 проводит сбор, посвященный подготовке к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-19.

В Испании украинцы под руководством Дмитрия Михайленко сыграют на турнире с участием 4 команд.

Сине-желтая команда проведет матчи против команд Англии (3 сентября), Нидерландов (6 сентября) и Испании (9 сентября).

По теме:
Украина U-19 – Англия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МИХАЙЛЕНКО: «На сборах в Испании на 80% будет определен состав на отбор ЧЕ»
Матчи против Испании, Англии и Нидерландов. Заявка сборной Украины U-19
сборная Украины по футболу U-19 сборная Англии по футболу U-19 Украина - Англия Дмитрий Михайленко смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
