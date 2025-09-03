МИХАЙЛЕНКО: «На сборах в Испании на 80% будет определен состав на отбор ЧЕ»

Юношеская сборная Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко прибыла на учебно-тренировочный сбор в Испанию.

Во время этого сбора сине-желтые примут участие в престижном турнире, где сыграют с командами Англии, Нидерландов и Испании.

Накануне выезда в испанский город Сан-Педро-дель-Пинатар главный тренер команды рассказал о ближайших планах коллектива.

– Это последний этап подготовки перед квалификационным раундом Евро-2026 U-19. Что прежде всего будете ставить целью на этом сборе?

– Да, это наш последний этап подготовки перед официальными матчами. Что касается планов, то хочу сказать, что эта сборная не собиралась на протяжении 15 месяцев, после финальной части Евро-2024 U-17. Конечно, за это время в юношеском футболе многое изменилось.

Некоторые исполнители, которые тогда были в основе, сейчас не имеют игровой практики, кто-то играет немного. Но вместе с тем появились новые фамилии. Поэтому нужно познакомиться с ребятами, которые вызываются в эту команду впервые, а также понять уровень игроков, которые за это время довольно неплохо прогрессировали, тем более во время матчей с такими сильными оппонентами.

И тренерскому штабу очень важно еще раз объяснить философию игры сборной и посмотреть на то, как футболисты воспринимают эту информацию под давлением таких сборных, как Англия, Нидерланды и Испания.

– В предыдущем интервью вы сказали, что на сентябрьском сборе процентов на 80 будет определен состав на квалификацию. Все так и есть?

– Да. К сожалению, у нас есть несколько травмированных, все они из украинских клубов. Мы не сможем рассчитывать на Владислава Тютюнова, Павла Люсина и Богдана Редушко. Поэтому на этом испанском сборе и будут те самые 80 процентов игроков, с которыми мы будем выходить на официальные соревнования.

– Сейчас в списке фигурируют 11 футболистов, которые представляют иностранные клубы. Есть еще кто-то на заметке?

– Конечно. Например, тот же Артем Степанов поехал на сбор с молодежной сборной. Будет здорово, если он там останется, но если он вернется к нам, то это точно будет усиление для нашей команды. В мыслях мы на него рассчитываем. В расширенном списке есть еще несколько исполнителей, но нам нужно посмотреть на них вживую.

– Будут ли наши соперники на будущем турнире представлены сильнейшими составами?

– Если честно, то это нас вообще не интересует. В этих сборных большое количество игроков для основы, там бешеная конкуренция, они могут менять футболистов очень легко, и на качество их игры это не будет влиять. У нас такой возможности пока что нет. Будем исходить из того, что имеем, а я верю в своих подопечных.

– Несмотря на это, хочется победить на таких престижных соревнованиях?

– Да. Но у нас немного другие задачи. Нам нужно сравнить наш уровень, понять его. У нас в списке есть много нападающих, поэтому где-то мы рассматриваем игру в два форварда, держим в голове эту идею. Этот опыт даст нам возможность посмотреть на разные варианты игры. Мы хотим создавать моменты, играть на равных с сильными соперниками, качественно доходить до штрафной соперника, а у своих ворот действовать более уверенно и надежно. Мы хотим добиться того, чтобы быть конкурентоспособными в матчах с авторитетными европейскими сборными.