Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИХАЙЛЕНКО: «На сборах в Испании на 80% будет определен состав на отбор ЧЕ»
Молодежные турниры
03 сентября 2025, 03:55 | Обновлено 03 сентября 2025, 04:13
13
0

МИХАЙЛЕНКО: «На сборах в Испании на 80% будет определен состав на отбор ЧЕ»

Коуч сборной Украины U-19 рассказал о предстоящем международном турнире

03 сентября 2025, 03:55 | Обновлено 03 сентября 2025, 04:13
13
0
МИХАЙЛЕНКО: «На сборах в Испании на 80% будет определен состав на отбор ЧЕ»
УАФ. Дмитрий Михайленко

Юношеская сборная Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко прибыла на учебно-тренировочный сбор в Испанию.

Во время этого сбора сине-желтые примут участие в престижном турнире, где сыграют с командами Англии, Нидерландов и Испании.

Накануне выезда в испанский город Сан-Педро-дель-Пинатар главный тренер команды рассказал о ближайших планах коллектива.

– Это последний этап подготовки перед квалификационным раундом Евро-2026 U-19. Что прежде всего будете ставить целью на этом сборе?

– Да, это наш последний этап подготовки перед официальными матчами. Что касается планов, то хочу сказать, что эта сборная не собиралась на протяжении 15 месяцев, после финальной части Евро-2024 U-17. Конечно, за это время в юношеском футболе многое изменилось.

Некоторые исполнители, которые тогда были в основе, сейчас не имеют игровой практики, кто-то играет немного. Но вместе с тем появились новые фамилии. Поэтому нужно познакомиться с ребятами, которые вызываются в эту команду впервые, а также понять уровень игроков, которые за это время довольно неплохо прогрессировали, тем более во время матчей с такими сильными оппонентами.

И тренерскому штабу очень важно еще раз объяснить философию игры сборной и посмотреть на то, как футболисты воспринимают эту информацию под давлением таких сборных, как Англия, Нидерланды и Испания.

– В предыдущем интервью вы сказали, что на сентябрьском сборе процентов на 80 будет определен состав на квалификацию. Все так и есть?

– Да. К сожалению, у нас есть несколько травмированных, все они из украинских клубов. Мы не сможем рассчитывать на Владислава Тютюнова, Павла Люсина и Богдана Редушко. Поэтому на этом испанском сборе и будут те самые 80 процентов игроков, с которыми мы будем выходить на официальные соревнования.

– Сейчас в списке фигурируют 11 футболистов, которые представляют иностранные клубы. Есть еще кто-то на заметке?

– Конечно. Например, тот же Артем Степанов поехал на сбор с молодежной сборной. Будет здорово, если он там останется, но если он вернется к нам, то это точно будет усиление для нашей команды. В мыслях мы на него рассчитываем. В расширенном списке есть еще несколько исполнителей, но нам нужно посмотреть на них вживую.

– Будут ли наши соперники на будущем турнире представлены сильнейшими составами?

– Если честно, то это нас вообще не интересует. В этих сборных большое количество игроков для основы, там бешеная конкуренция, они могут менять футболистов очень легко, и на качество их игры это не будет влиять. У нас такой возможности пока что нет. Будем исходить из того, что имеем, а я верю в своих подопечных.

– Несмотря на это, хочется победить на таких престижных соревнованиях?

– Да. Но у нас немного другие задачи. Нам нужно сравнить наш уровень, понять его. У нас в списке есть много нападающих, поэтому где-то мы рассматриваем игру в два форварда, держим в голове эту идею. Этот опыт даст нам возможность посмотреть на разные варианты игры. Мы хотим создавать моменты, играть на равных с сильными соперниками, качественно доходить до штрафной соперника, а у своих ворот действовать более уверенно и надежно. Мы хотим добиться того, чтобы быть конкурентоспособными в матчах с авторитетными европейскими сборными.

По теме:
Украина U-19 – Англия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матчи против Испании, Англии и Нидерландов. Заявка сборной Украины U-19
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «В Украине упал уровень футбола. Надо говорить об этом»
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19 Владислав Тютюнов Павел Люсин Богдан Редушко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОНОПЛЯ: «Матч с Францией? Все от нас ждут положительного результата»
Футбол | 02 сентября 2025, 22:48 7
КОНОПЛЯ: «Матч с Францией? Все от нас ждут положительного результата»
КОНОПЛЯ: «Матч с Францией? Все от нас ждут положительного результата»

Ефим заявил, что национальная команда сделает все возможное, чтобы победить французов

Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Футбол | 02 сентября 2025, 07:46 22
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику

Лондонцы готовят судебные иски для компенсации суммы, потраченной на трансфер украинца

Динамо получит за Ваната меньшую сумму, чем ожидалось. Будут ли бонусы?
Футбол | 03.09.2025, 02:46
Динамо получит за Ваната меньшую сумму, чем ожидалось. Будут ли бонусы?
Динамо получит за Ваната меньшую сумму, чем ожидалось. Будут ли бонусы?
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Бокс | 02.09.2025, 07:15
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02.09.2025, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 5
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 131
Футбол
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
01.09.2025, 00:02 2
Футбол
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 4
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем