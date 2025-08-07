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07 августа 2025, 01:59 | Обновлено 07 августа 2025, 02:20
17
0

ФОТО. Сборная Украины U-19 сыграла вничью с резервистами Левого Берега

Команда Дмитрия Михайленко забила два гола и пропустила дважды

07 августа 2025, 01:59 | Обновлено 07 августа 2025, 02:20
17
0
ФОТО. Сборная Украины U-19 сыграла вничью с резервистами Левого Берега
УАФ

Юношеская сборная Украины U-18/19 (игроки 2007 г.р.) во время селекционного сбора в Киеве, который длился с 3 по 6 августа, на стадионе имени Баннікова провела контрольный матч против «Левого Берега-2».

Подопечные Дмитрия Михайленко сыграли вничью со счетом 2:2. На 21-й минуте сборной удалась атака по правому флангу, и прострельную передачу через всю штрафную соперника замкнул Максим Кичун.

Во втором тайме тренер сине-желтых полностью сменил состав. А на 58-й минуте «Левый Берег-2» сравнял счет – Богдан Пасичный реализовал выход один на один с вратарем сборной. Еще через три минуты Михаил Мищенко в контратаке вывел киевскую команду вперед.

Игроки сборной на 82-й минуте восстановили равновесие – Иван Денисов расстрелял пустые ворота после передачи поперек штрафной (2:2).

Сборная Украины U-19 готовится к участию в квалификационном раунде Евро-2026 U-19. Сине-желтая команда попала в группу 5 вместе со Словакией, Черногорией и Албанией. Мини-турнир пройдет в ноябре в Албании.

Товарищеский матч

6 августа, Киев, стадион имени Баннікова

Украина U-19 – Левый Берег-2 Киев – 2:2 (1:0)

Голы: Кичун, 21, Денисов, 82 – Пасичный, 58, Мищенко, 61.

Украина U-19 (1 тайм): Макаренко, Дигтярь, Чеберинчак, Маяков, Кокодиняк, Король, Каменский, Тепляков, Кичун, Ивасий, Трегуб.

Украина U-19 (2 тайм): Сунцов, Дикий, Шерстюк, Приходько, Губенко, Благодарный, Лепский, Фещенко, Захаров, Дударев, Денисов.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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