3 сентября свой товарищеский матч проведут молодежные сборные, а именно Англия U19 и Украина U19. Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени.

Украина U19

Украинская молодежка в свое время тоже была серьезной силой, хотя сейчас они не выглядят мощно. Команда провалила свой отбор на Евро, проиграв все три матча в квалификации, проиграли Казахстану 1:2, Словении – 0:1 и Нидерландам – 1:1.

Сложно судить о форме сборных, ведь игроки редко собираются, да и часто бывают новички. Команда тоже готовится к отбору, где сыграет против ровесников из Албании, Словакии и Черногории. Состав группы не выглядит устрашающе, со всеми можно играть и добиваться результата. Матч против Англии станет хорошей проверкой игроков и уровня взаимопонимания.

Англия U19

Молодежка Англии всегда представляет угрозу, независимо от возраста и турнира. Многие игроки уже состоят в структурах топ-клубов, а некоторые даже подбираются к основе. Последние свои матчи команда провела на молодежном Евро в июне этого года, где удалось запомниться яркой игрой, но плохим результатом. На том турнире команда даже не смогла выйти из группы, были ничьи против Норвегии – 2:2 и Германии – 5:5, а в последнем туре уступили Нидерландам – 2:4, из-за чего стали третьими в своем квартете.

Следующие матчи сборной запланированы на ноябрь, где придется играть в квалификации к Евро, соперники в группе не самые опасные: Латвия, Литва и Шотландия.

Прогноз

Говорить об истории очных противостояний нет смысла, так как поколения меняются, а последний матч команд этих возрастов состоялся еще 7 лет назад.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Англия Ю19 – 1,31, ничья – 5,59, победа Украина Ю19 – 7,56.

Англичане справедливо котируются фаворитами, хотя я жду открытого футбола, где может быть зафиксирован любой исход. Результат не будет давить на футболистов, поэтому ставка на тотал больше 3,5 голов за 2,02 выглядит приемлемо.