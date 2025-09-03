Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украина U-19 – Англия U-19 – 0:2. Начали с поражения. Видео голов и обзор
03 сентября 2025, 17:46
69
0

Украина U-19 – Англия U-19 – 0:2. Начали с поражения. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура юношеского турнира в Хорватии

03 сентября 2025, 17:46 |
69
0
Украина U-19 – Англия U-19 – 0:2. Начали с поражения. Видео голов и обзор
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) стартовала с поражения на международном турнире в Испании.

3 сентября в 12:00 в матче 1-го тура юношеского турнира в Хорватии играли Украина U-19 и Англия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовой игре международного турнира сине-желтые пропустили два мяча и проиграли со счетом 0:2. Голы в составе английской команды забили Дивайн Мукаса (10 мин) и Шумейра Меука (62 мин).

Международный турнир. Мурсия (Испания), Пинатар Арена, 3 сентября 2025

Украина U-19 – Англия U-19 – 0:2

Голы: Дивайн Мукаса, 10, Шумейра Меука, 62

Видеообзор матча

