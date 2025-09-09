ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины

Киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с Артемом Яшкиным.

Он стал ассистентом главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского и будет отвечать за подготовку нападающих.

Артем Яшкин родился 29 апреля 1975 года. В составе «Динамо» выступал в 1998-2002 годах. Трижды чемпион Украины (1999, 2000, 2001 гг.), дважды обладатель Кубка страны (1999, 2000 гг.). После выступлений за «Динамо» также играл за столичный «Арсенал», в чемпионатах Южной Кореи, Вьетнама, дважды чемпион и дважды обладатель Кубка Латвии. Имеет в своем активе 8 матчей в составе национальной сборной Украины в период 2000-2001 гг.

После завершения игровой карьеры работал в ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского в должности старшего тренера академических групп разных возрастных категорий. Впоследствии в течение двух с половиной лет работал в структуре львовского «Руха», где занимал должности тренера клубной академии и ассистента главного тренера первой команды.

Ранее тренерский штаб киевского «Динамо» усилился польским специалистом.