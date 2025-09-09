Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 16:12 | Обновлено 09 сентября 2025, 16:19
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины

Артем Яшкин вошел в тренерский штаб столичного клуба

ФК Динамо Киев. Артем Яшкин

Киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с Артемом Яшкиным.

Он стал ассистентом главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского и будет отвечать за подготовку нападающих.

Артем Яшкин родился 29 апреля 1975 года. В составе «Динамо» выступал в 1998-2002 годах. Трижды чемпион Украины (1999, 2000, 2001 гг.), дважды обладатель Кубка страны (1999, 2000 гг.). После выступлений за «Динамо» также играл за столичный «Арсенал», в чемпионатах Южной Кореи, Вьетнама, дважды чемпион и дважды обладатель Кубка Латвии. Имеет в своем активе 8 матчей в составе национальной сборной Украины в период 2000-2001 гг.

После завершения игровой карьеры работал в ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского в должности старшего тренера академических групп разных возрастных категорий. Впоследствии в течение двух с половиной лет работал в структуре львовского «Руха», где занимал должности тренера клубной академии и ассистента главного тренера первой команды.

Ранее тренерский штаб киевского «Динамо» усилился польским специалистом.

По теме:
Роман ТОЛОЧКО: «У нас было полное преимущество»
Шахтер поздравил своего футболиста с выходом на чемпионат мира
Александр ЕВТИХОВ: «Стараюсь создавать моменты для партнеров»
Артем Яшкин Александр Шовковский Динамо Киев назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 33
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vbrjkf
Я бачу, тут зібрався народ(крім Динамо 1927) який не бачив, як грав Яшкін в ДК і збірній. Зато вправляються в  лихослів'ї. Перш, чим щось "нашкрябати" в'їдьте в тему та подивіться архіви. Яшкін був, як зараз сказали б, креативний гравець. Буде корисним і тепер , особливо для виховання нападників .зараз це дуже актуально для ДК.
Ответить
+6
Показать Скрыть 7 ответов
Dynamo1927
А передачи у Яшкина были классные, диспетчер хороший. 
Ответить
+6
Marcus
Це просто пі…, тасують цю колоду туди сюди. Є такий фільм «Тупий та ще тупіший», але тут вже просто мильна опера під назвою Дінама Суркіса. Видно ми чогось не знаємо,  та там переслідуються абсолютно інші цілі, протилежні спортивним результатам та розвитку 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Тьома під Слота косить. А, нє, стоп - під тен Гаґа ))
Ответить
+1
movkli
кожному гравцю по тренеру...
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Очень светлая голова у Артема.
Посмотрим. Мысли у него правильные.
Удачи
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
Отже на найближчий рік змін на тренерському містку не передбачається. 
ну що ж побачимо чи вдалось хоча б стабілізувати команду, чи падіння продовжиться.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Marcus
Іноді спадає думка , що тандем Мілевський-Алієв і той би добився якогось результату. Принаймні була би мотивація та дисципліна 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Denn
змін не буде
Ответить
0
McLay
Скоро буде на кожного гравця по тренеру! А результату "0".
Ответить
-1
Burevestnik
нарешті!!!
нарешті знайшли досвідченого тренера!!!
Його досвід після Латвії, Південної Кореї 
і особливо після В'єтнаму допоможе.
Тільки в чому допоможе - це велике питання...
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Mamay
Добивають команду, реально вже не смішно😂😂😂
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Serebro1233
Ну все, тепер біло - сині заграють кучеряво😸
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
Kh
шавковский фсё получаецца?
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
