Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жеребьевка для Шахтера и Динамо, топ-новички Полесья, отставка Моуриньо
30 августа 2025, 11:23
Жеребьевка для Шахтера и Динамо, топ-новички Полесья, отставка Моуриньо

Главные новости за 29 августа на Sport.ua

Жеребьевка для Шахтера и Динамо, топ-новички Полесья, отставка Моуриньо
УЕФА

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 29 августа.

1A. Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
В Монако состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

1B. Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
В Монако состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка

1C. Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна
Украинские команды получили разные стартовые шансы в Лиге конференций

2A. Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Команда Аль-Таавун не сумела оказать достойного сопротивления фаворитам

2B. Бущан пропустил 4 мяча на старте чемпионата в Саудовской Аравии
Аль-Халидж победил Аль-Шабаб с разгромным счетом 4:1

2C. Два отмененных гола. Лофтус-Чик и Пулишич: Милан победил с ассистом Модрича
Россонери обыграли Лечче, это их первая победа в новом сезоне

3A. Легкая прогулка в Кропивницком. Заря разбила Полтаву
Команда Скрипника покуражилась над соперником с проблемной обороной

3B. Очередное спасение. Карпаты в меньшинстве отыграли два мяча у Кудровки
Команда Лупашко до сих пор без побед в УПЛ, но болельщиков развлекает по полной

4A. Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби Т-А
Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы

4B. Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Каталонский клуб ночью выплатил клаусулу киевлянам в размере 20 млн евро

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало вингера, феерившего против Шахтера
Владислав Велетень присоединился к житомирянам

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Шепелев подписал контракт с Полесьем
Клуб из Житомира презентовал очередного новичка

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
«Фенербахче» попрощался с португальским наставником

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Он проиграл Шахтеру. Бешикташ уволил наставника после фиаско
Уле-Гуннар Сульшер покинул черных орлов после поражения Лозанне в Q4 ЛК

7. Определена половина участниц 1/8 финала US Open 2025
Завершились все поединки третьего раунда в верхней части сетки

8. Украина с камбэком разбила Турцию и продолжает бороться за топ-9 ЧМ U21
Сине-желтые провели матч плей-офф

9. Еврокубковая деградация украинских клубов
О невеселых итогах выступлений в квалификации ЛЕ и ЛК

10. Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Украинские команды за евронеделю добавили 0,500 балла в копилку

Шахтер, Динамо – в ЛК, Полесье – out, Судаков уходит, жеребьевки ЛЧ и Кубка
Все участники Лиги Чемпионов, серебро Магучих, позор МЮ, спасение Баварии
Новый тренер у Динамо, Ребров объявил состав сборной, фиаско Селтика в ЛЧ
