Жеребьевка для Шахтера и Динамо, топ-новички Полесья, отставка Моуриньо
Главные новости за 29 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 29 августа.
1A. Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
В Монако состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка
1B. Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
В Монако состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
1C. Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна
Украинские команды получили разные стартовые шансы в Лиге конференций
2A. Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Команда Аль-Таавун не сумела оказать достойного сопротивления фаворитам
2B. Бущан пропустил 4 мяча на старте чемпионата в Саудовской Аравии
Аль-Халидж победил Аль-Шабаб с разгромным счетом 4:1
2C. Два отмененных гола. Лофтус-Чик и Пулишич: Милан победил с ассистом Модрича
Россонери обыграли Лечче, это их первая победа в новом сезоне
3A. Легкая прогулка в Кропивницком. Заря разбила Полтаву
Команда Скрипника покуражилась над соперником с проблемной обороной
3B. Очередное спасение. Карпаты в меньшинстве отыграли два мяча у Кудровки
Команда Лупашко до сих пор без побед в УПЛ, но болельщиков развлекает по полной
4A. Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби Т-А
Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы
4B. Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Каталонский клуб ночью выплатил клаусулу киевлянам в размере 20 млн евро
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало вингера, феерившего против Шахтера
Владислав Велетень присоединился к житомирянам
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Шепелев подписал контракт с Полесьем
Клуб из Житомира презентовал очередного новичка
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
«Фенербахче» попрощался с португальским наставником
6B. ОФИЦИАЛЬНО. Он проиграл Шахтеру. Бешикташ уволил наставника после фиаско
Уле-Гуннар Сульшер покинул черных орлов после поражения Лозанне в Q4 ЛК
7. Определена половина участниц 1/8 финала US Open 2025
Завершились все поединки третьего раунда в верхней части сетки
8. Украина с камбэком разбила Турцию и продолжает бороться за топ-9 ЧМ U21
Сине-желтые провели матч плей-офф
9. Еврокубковая деградация украинских клубов
О невеселых итогах выступлений в квалификации ЛЕ и ЛК
10. Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Украинские команды за евронеделю добавили 0,500 балла в копилку
