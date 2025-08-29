Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Каталонский клуб ночью выплатил клаусулу киевлянам в размере 20 млн евро
23-летний украинский форвард киевского Динамо Владислав Ванат в ближайшее время официально станет игроком испанской Жироны.
Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, руководство каталонского клуба ночью выплатило бело-синим клаусулу в размере 20 миллионов евро.
28 августа Динамо сыграло ответный матч Q4 Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив (1:0) – Ванат не принимал участие в поединке, но присутствовал на стадионе в Люблине.
В составе Жироны выступают два представителя Украины: вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. За красно-белых один сезон отыграл и Артем Довбик – в кампании 2023/24 он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, после чего перебрался в римскую Рому.
В прошлом сезоне Ванат провел за Динамо 45 встреч, где набрал 30 очков по системе гол+пас (21 мяч и 9 передач) и завершил чемпионат в статусе лучшего бомбардира УПЛ.
В новой кампании за первые семь матчей (УПЛ + еврокубковая квалификация) Владислав сумел забить трижды и дважды отметиться ассистом.
🚨⚪️🔴 Vladyslav Vanat to Girona, here we go! Understand the release clause has been paid at 3am.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025
€20m value for Ukrainian striker to join the Spanish club from Dinamo Kiev. pic.twitter.com/X45TvMTtRF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб получит 30 млн евро и бонусы за результативные удары
Поединок состоится 29 августа в 22:30 по Киеву
тільки плюс для нашого футболу.
Через рік Михавка ще десь в Атлетіко)
Ви денюжкі нам занесіть🤮
Хоча Ваната вважали ніким, а Судакова 150 мільйонним генієм.
Вчора ви пишете,що Суркіс зЖироною ведуть перемовини, якими частинами іспанці платитимуть 15 лямів, в сьогодні вже якийсь типу експерт-інсайдер, який усе знає, заявляє, що Жирна заплатила усю суму одразу ж причому не 15, а 20 лямів...
Ви вже задовбали - гірше бабок базарних. Таке враження що "новини" ви вигадуєте самі...
Судячи з того, що Шовковський продовжує обіймати свою посаду, то ваша новина, про те, що Суркіс його звільнить, якщо Динамо не пройде жидів також була вашою вигадкою...
А скільки новин-сенсацій вже було від вас про Вже 100% переходи Довбика, Зінченка, Луніна...
Та вже можливо досить?