Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма

23-летний украинский форвард киевского Динамо Владислав Ванат в ближайшее время официально станет игроком испанской Жироны.

Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, руководство каталонского клуба ночью выплатило бело-синим клаусулу в размере 20 миллионов евро.

28 августа Динамо сыграло ответный матч Q4 Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив (1:0) – Ванат не принимал участие в поединке, но присутствовал на стадионе в Люблине.

В составе Жироны выступают два представителя Украины: вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. За красно-белых один сезон отыграл и Артем Довбик – в кампании 2023/24 он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, после чего перебрался в римскую Рому.

В прошлом сезоне Ванат провел за Динамо 45 встреч, где набрал 30 очков по системе гол+пас (21 мяч и 9 передач) и завершил чемпионат в статусе лучшего бомбардира УПЛ.

В новой кампании за первые семь матчей (УПЛ + еврокубковая квалификация) Владислав сумел забить трижды и дважды отметиться ассистом.