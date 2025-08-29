Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 09:11 | Обновлено 29 августа 2025, 09:22
Романо: Ванат уходит в Жирону. Динамо уже получило деньги, известна сумма

Каталонский клуб ночью выплатил клаусулу киевлянам в размере 20 млн евро

ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

23-летний украинский форвард киевского Динамо Владислав Ванат в ближайшее время официально станет игроком испанской Жироны.

Как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, руководство каталонского клуба ночью выплатило бело-синим клаусулу в размере 20 миллионов евро.

28 августа Динамо сыграло ответный матч Q4 Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив (1:0) – Ванат не принимал участие в поединке, но присутствовал на стадионе в Люблине.

В составе Жироны выступают два представителя Украины: вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. За красно-белых один сезон отыграл и Артем Довбик – в кампании 2023/24 он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, после чего перебрался в римскую Рому.

В прошлом сезоне Ванат провел за Динамо 45 встреч, где набрал 30 очков по системе гол+пас (21 мяч и 9 передач) и завершил чемпионат в статусе лучшего бомбардира УПЛ.

В новой кампании за первые семь матчей (УПЛ + еврокубковая квалификация) Владислав сумел забить трижды и дважды отметиться ассистом.

Владислав Ванат Динамо Киев трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Жирона
Даниил Агарков Источник: Фабрицио Романо
Комментарии 30
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_C0
ДНОнєтскіє у вогні)) Палають бідненькі... Ну а Динамо Київ, вчергове, продало свого вихованця в європейський клуб 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
sania
Якщо це правда, то новина супер. Удачі Владові, в нього все вийде.
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Перець
А чому не можна було б продати так само Бражка з Шапаренком, а так хлопці втратили мотивацію
Ответить
+1
Болела
Круто! І за хороші гроші. Нехай ідуть. 
тільки плюс для нашого футболу.
Через рік Михавка ще десь в Атлетіко)
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Serebro1233
Якраз можливо Ваната не вистачило на підсилення гри. Цей файний молодик Гереро 'іздох' десь на 65 хвилині.
 Ви денюжкі нам занесіть🤮
Ответить
+1
Remark
Ванат 20, Судаков 25.
Хоча Ваната вважали ніким, а Судакова 150 мільйонним генієм.
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
У Суркиса и теперь не будет финансов на усиление команды?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
sania
Більшість коментів від кротів про казино.. Може хтось скаже, чому не грає в казино Ренат?
Ответить
-1
Alexander Киев
За Забарного тільки пропив у Монако і тут ще за Ватана залітає сума, ух гуляй танцюй ! Так ще і якась копійка впаде на його партію ОПЗЖ 
Ответить
-1
Vbolivalnyk-Peter
Досить вже писати різні плітки, аби тільки чимось поповнювати стрічку....
Вчора ви пишете,що Суркіс зЖироною ведуть перемовини, якими частинами іспанці платитимуть 15 лямів, в сьогодні вже якийсь типу експерт-інсайдер, який усе знає, заявляє, що Жирна заплатила усю суму одразу ж причому не 15, а 20 лямів...
Ви вже задовбали - гірше бабок базарних. Таке враження що "новини" ви вигадуєте самі...
Судячи з того, що Шовковський продовжує обіймати свою посаду, то ваша новина, про те, що Суркіс його звільнить, якщо Динамо не пройде жидів також була вашою вигадкою...
А скільки новин-сенсацій вже було від вас про Вже 100% переходи Довбика, Зінченка, Луніна...
Та вже можливо досить? 
Ответить
-1
NachoBarbero
Казіно Монако вже потирають ручки 
Ответить
-1
Bulba_sumkin
В Монако уже начали столы протирать, скоро барин в тапках приедет)
Ответить
-3
Показать Скрыть 4 ответа
Пафосный
За эти деньги шубкис купит весь пафос в Монако☝️
Ответить
-4
