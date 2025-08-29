Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Ванат присутствовал на матче Q4 ЛЕ Динамо – Маккаби Т-А в Польше
Лига Европы
29 августа 2025, 01:10
ФОТО. Ванат присутствовал на матче Q4 ЛЕ Динамо – Маккаби Т-А в Польше

28 августа киевляне переиграли соперников 1:0 в ответном матче, но вылетели в ЛК

29 августа 2025, 01:10
ФОТО. Ванат присутствовал на матче Q4 ЛЕ Динамо – Маккаби Т-А в Польше
Telegram. Владислав Ванат

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив [первый поединок – 1:3].

Встреча состоялась на стадионе Люблин Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Несмотря на победу, киевляне проиграли противостояние по сумме двух матчей и вылетели в основной этап Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На поединке присутствовал украинский форвард бело-синих Владислав Ванат, который не попал в заявку на игру.

По информации многих источников, Ванат станет игроком испанской Жироны до закрытия летнего трансферного окна.

ФОТО. Ванат присутствовал на матче Q4 ЛЕ Динамо – Маккаби Т-А в Польше

Олексій Коваль
Вау!!! От так новина! Як він зміг потрапити на цей супер-матч????
Alexander Киев
Ахахахах його команда бореться за вихід в ЛЄ, а він сидить і дивиться на стадіоні матч 😂 ось і все відношення до команди, всі біжать із дирнами і ні один легіонер в Дирнама не їде 😢 
А потім скулять тут на сайті, що треба боротись за очки, рейтинг в таблиці коефіцієнтів 😂 вам ФК ОПЗЖ і за очки говорити 😂
