28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив [первый поединок – 1:3].

Встреча состоялась на стадионе Люблин Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Несмотря на победу, киевляне проиграли противостояние по сумме двух матчей и вылетели в основной этап Лиги конференций.

На поединке присутствовал украинский форвард бело-синих Владислав Ванат, который не попал в заявку на игру.

По информации многих источников, Ванат станет игроком испанской Жироны до закрытия летнего трансферного окна.

ФОТО. Ванат присутствовал на матче Q4 ЛЕ Динамо – Маккаби Т-А в Польше