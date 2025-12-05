Тренер клуба УПЛ: «Динамо не может долго падать»
Василий Баранов считает, что рано или поздно киевский клуб выйдет из кризиса
Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о кризисе киевского «Динамо»:
«Это, возможно, для киевлян плохой знак, поскольку для динамовцев такое количество поражений является исключением из правил. Такой клуб, как «Динамо», не может долго падать, поэтому мы настраиваемся на очень сложный поединок. Перед игрой с «Полтавой» это был раненый зверь, а сейчас и подавно соперник из кожи вылезет, будет действовать агрессивно, чтобы прервать свою серию неудач».
По итогам 14 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.
