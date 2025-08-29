Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна
Украинские команды получили разные стартовые шансы в Лиге конференций
Жеребьевка основного раунда Лиги конференций 2025/26 в Монако принесла разные результаты для двух украинских клубов.
Киевское Динамо оказалось нефартовым во время жеребьевки. По среднему рейтингу соперников, которых команда получила из шести корзин, бело-синие имеют самый сложный путь среди всех команд: среднее значение коэффициента соперников – 21,0.
Самыми серьезными оппонентами для Динамо станут итальянская Фиорентина и английский Кристал Пэлас. Также киевская команда сыграет с клубами Зриньски (Босния и Герцеговина), Омония (Кипр), Ноа (Армения), Самсунспор (Турция).
В то же время донецкий Шахтер получил значительно более удачный жребий. Средний рейтинг соперников горняков – 14,2. Менее сильных оппонентов получили только словенский Целе (13.7) и Спарта Прага (14.1).
Среди соперников горняков – польская Легия, ирландские Шемрок Роверс, хорватская Риека, шотландский Абердин, исландский Брейдаблик и мальтийский Хамрун Спартанс.
Жеребий определил разные стартовые шансы для двух украинских клубов: Шахтер получил комфортных соперников, а Динамо – самый сложный маршрут в турнире. Для Шахтера это почти идеальная возможность показать свой класс в Лиге конференций, тогда как Динамо придется преодолевать серьезные испытания на пути к плей-офф.
Средний рейтинг соперников в ЛК (по клубному рейтингу УЕФА)
- Динамо Киев (Украина) – 21.0
- Лозанна (Швейцария) – 20.6
- Майнц (Германия) – 20.6
- Рапид Вена (Австрия) – 20.5
- Шемрок Роверс (Ирландия) – 20.0
- Легия Варшава (Польша) – 19.9
- АЕК Афины (Греция) – 19.8
- Риека (Хорватия) – 19.7
- Абердин (Шотландия) – 19.7
- Сигма Оломоуц (Чехия) – 19.7
- Шелбурн (Ирландия) – 19.2
- АЕК Ларнака (Кипр) – 18.9
- Кристал Пэлас (Англия) – 18.9
- Слован Братислава (Словакия) – 18.8
- Ягеллония Белосток (Польша) – 18.6
- Дрита (Косово) – 18.5
- Брейдаблик (Исландия) – 18.3
- Хамрун Спартанс (Мальта) – 18.2
- Ракув Ченстохова (Польша) – 17.4
- Университатя Крайова (Румыния) – 16.9
- Фиорентина (Италия) – 16.3
- Зриньски (Босния и Герцеговина) – 16.3
- Омония (Кипр) – 16.1
- Страсбург (Франция) – 16.0
- Самсунспор (Турция) – 16.0
- КуПС (Финляндия) – 15.9
- Лех Познань (Польша) – 15.7
- Ноа (Армения) – 15.2
- АЗ Алкмааар (Нидерланды) – 15.0
- Райо Вальекано (Испания) – 15.0
- Хеккен (Швеция) – 14.6
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 14.5
- Шкендия (Северная Македония) – 14.3
- Шахтер Донецк (Украина) – 14.2
- Спарта Прага (Чехия) – 14.1
- Целе (Словения) – 13.7
Средний рейтинг соперников в ЛК (данные Football Meets Data)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 29 августа в 21:00 по Киеву
Киевляне обсуждают с «Жироной» последние детали трансфера
Там у них є свій прорахунок завдяки якому Шахтар завжди перемагає "найсильніших" , а Динамо не може і "найслабкіших" перемогти.