Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна

Жеребьевка основного раунда Лиги конференций 2025/26 в Монако принесла разные результаты для двух украинских клубов.

Киевское Динамо оказалось нефартовым во время жеребьевки. По среднему рейтингу соперников, которых команда получила из шести корзин, бело-синие имеют самый сложный путь среди всех команд: среднее значение коэффициента соперников – 21,0.

Самыми серьезными оппонентами для Динамо станут итальянская Фиорентина и английский Кристал Пэлас. Также киевская команда сыграет с клубами Зриньски (Босния и Герцеговина), Омония (Кипр), Ноа (Армения), Самсунспор (Турция).

В то же время донецкий Шахтер получил значительно более удачный жребий. Средний рейтинг соперников горняков – 14,2. Менее сильных оппонентов получили только словенский Целе (13.7) и Спарта Прага (14.1).

Среди соперников горняков – польская Легия, ирландские Шемрок Роверс, хорватская Риека, шотландский Абердин, исландский Брейдаблик и мальтийский Хамрун Спартанс.

Жеребий определил разные стартовые шансы для двух украинских клубов: Шахтер получил комфортных соперников, а Динамо – самый сложный маршрут в турнире. Для Шахтера это почти идеальная возможность показать свой класс в Лиге конференций, тогда как Динамо придется преодолевать серьезные испытания на пути к плей-офф.

Средний рейтинг соперников в ЛК (по клубному рейтингу УЕФА)

Динамо Киев (Украина) – 21.0 Лозанна (Швейцария) – 20.6 Майнц (Германия) – 20.6 Рапид Вена (Австрия) – 20.5 Шемрок Роверс (Ирландия) – 20.0 Легия Варшава (Польша) – 19.9 АЕК Афины (Греция) – 19.8 Риека (Хорватия) – 19.7 Абердин (Шотландия) – 19.7 Сигма Оломоуц (Чехия) – 19.7 Шелбурн (Ирландия) – 19.2 АЕК Ларнака (Кипр) – 18.9 Кристал Пэлас (Англия) – 18.9 Слован Братислава (Словакия) – 18.8 Ягеллония Белосток (Польша) – 18.6 Дрита (Косово) – 18.5 Брейдаблик (Исландия) – 18.3 Хамрун Спартанс (Мальта) – 18.2 Ракув Ченстохова (Польша) – 17.4 Университатя Крайова (Румыния) – 16.9 Фиорентина (Италия) – 16.3 Зриньски (Босния и Герцеговина) – 16.3 Омония (Кипр) – 16.1 Страсбург (Франция) – 16.0 Самсунспор (Турция) – 16.0 КуПС (Финляндия) – 15.9 Лех Познань (Польша) – 15.7 Ноа (Армения) – 15.2 АЗ Алкмааар (Нидерланды) – 15.0 Райо Вальекано (Испания) – 15.0 Хеккен (Швеция) – 14.6 Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 14.5 Шкендия (Северная Македония) – 14.3 Шахтер Донецк (Украина) – 14.2 Спарта Прага (Чехия) – 14.1 Целе (Словения) – 13.7

Средний рейтинг соперников в ЛК (данные Football Meets Data)