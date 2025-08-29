Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна
Лига конференций
29 августа 2025, 19:23 | Обновлено 29 августа 2025, 19:31
3522
11

Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна

Украинские команды получили разные стартовые шансы в Лиге конференций

УЕФА

Жеребьевка основного раунда Лиги конференций 2025/26 в Монако принесла разные результаты для двух украинских клубов.

Киевское Динамо оказалось нефартовым во время жеребьевки. По среднему рейтингу соперников, которых команда получила из шести корзин, бело-синие имеют самый сложный путь среди всех команд: среднее значение коэффициента соперников – 21,0.

Самыми серьезными оппонентами для Динамо станут итальянская Фиорентина и английский Кристал Пэлас. Также киевская команда сыграет с клубами Зриньски (Босния и Герцеговина), Омония (Кипр), Ноа (Армения), Самсунспор (Турция).

В то же время донецкий Шахтер получил значительно более удачный жребий. Средний рейтинг соперников горняков – 14,2. Менее сильных оппонентов получили только словенский Целе (13.7) и Спарта Прага (14.1).

Среди соперников горняков – польская Легия, ирландские Шемрок Роверс, хорватская Риека, шотландский Абердин, исландский Брейдаблик и мальтийский Хамрун Спартанс.

Жеребий определил разные стартовые шансы для двух украинских клубов: Шахтер получил комфортных соперников, а Динамо – самый сложный маршрут в турнире. Для Шахтера это почти идеальная возможность показать свой класс в Лиге конференций, тогда как Динамо придется преодолевать серьезные испытания на пути к плей-офф.

Средний рейтинг соперников в ЛК (по клубному рейтингу УЕФА)

  1. Динамо Киев (Украина) – 21.0
  2. Лозанна (Швейцария) – 20.6
  3. Майнц (Германия) – 20.6
  4. Рапид Вена (Австрия) – 20.5
  5. Шемрок Роверс (Ирландия) – 20.0
  6. Легия Варшава (Польша) – 19.9
  7. АЕК Афины (Греция) – 19.8
  8. Риека (Хорватия) – 19.7
  9. Абердин (Шотландия) – 19.7
  10. Сигма Оломоуц (Чехия) – 19.7
  11. Шелбурн (Ирландия) – 19.2
  12. АЕК Ларнака (Кипр) – 18.9
  13. Кристал Пэлас (Англия) – 18.9
  14. Слован Братислава (Словакия) – 18.8
  15. Ягеллония Белосток (Польша) – 18.6
  16. Дрита (Косово) – 18.5
  17. Брейдаблик (Исландия) – 18.3
  18. Хамрун Спартанс (Мальта) – 18.2
  19. Ракув Ченстохова (Польша) – 17.4
  20. Университатя Крайова (Румыния) – 16.9
  21. Фиорентина (Италия) – 16.3
  22. Зриньски (Босния и Герцеговина) – 16.3
  23. Омония (Кипр) – 16.1
  24. Страсбург (Франция) – 16.0
  25. Самсунспор (Турция) – 16.0
  26. КуПС (Финляндия) – 15.9
  27. Лех Познань (Польша) – 15.7
  28. Ноа (Армения) – 15.2
  29. АЗ Алкмааар (Нидерланды) – 15.0
  30. Райо Вальекано (Испания) – 15.0
  31. Хеккен (Швеция) – 14.6
  32. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 14.5
  33. Шкендия (Северная Македония) – 14.3
  34. Шахтер Донецк (Украина) – 14.2
  35. Спарта Прага (Чехия) – 14.1
  36. Целе (Словения) – 13.7

Средний рейтинг соперников в ЛК (данные Football Meets Data)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
avk2307
Не показуйте це завзятим вболівальникам Шахтаря. особливо New Zelander і дмитру.
Там у них є свій прорахунок завдяки якому Шахтар завжди перемагає "найсильніших" , а Динамо не може  і "найслабкіших" перемогти.
Макеевка🫂
Спасибо дяди Ринату за счастливую  жизнь. Удачи Шахтеру.
avk2307
Ну и может еще быть , что "ахметов все купил?"
Maks23
Додики просрали лигу чемпионов и лигу Европы..пусть лиге конференций что-то покажут..а то по слухам 👂 спрос на игроков превышает предложение в Европе.. 
Макеевка🫂
Все по чесному. Соперники равные у одних и вторых. Теперь сравним  кто сильнее. Шахтер фаворит Лиги Конференций. 
