Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
29 августа 2025, 18:12 | Обновлено 29 августа 2025, 18:17
Прогноз экспертов оправдался: Динамо и Шахтер играют в Лиге конференций

Также подтвердилось, что Полесье осталось без евроосени

УЕФА

Прогнозы аналитиков портала Football Rankings сбылись: киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» будут выступать в основном этапе Лиги конференций сезона 2025/26.

Ранее, в июле и начале августа эксперты предсказывали, что обе украинские команды с высокой вероятностью окажутся в основной сетке именно Лиги конференций.

Согласно их расчетам, «Полесье» завершает еврокубковый сезон досрочно, не сумев пробиться дальше. И это предсказание также сбылось.

Сезон 2025/26 станет вторым, когда УЕФА реализовал новую формулу еврокубков. Групповой этап отменен, а вместо него действует лиговой формат с 36 участниками в каждом турнире. В Лиге чемпионов и Лиге Европы команды сыграют по 8 матчей, а в Лиге конференций – 6 поединков.

Команды были разделены на корзины: в ЛЧ и ЛЕ – 4 по 9 клубов, в ЛК – 6 по 6. В процессе жеребьевки каждый клуб получил соперников из разных корзин, играя с ними по одной встрече дома и на выезде.

29 августа киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» узнали оппонентов в основном раунде Лиги конференций.

🔹 Соперники для Шахтера

  • Легия (Польша), Шэмрок Роверс (Ирландия), Риека (Хорватия), Абердин (Шотландия), Брейдаблик (Исландия), Хамрун Спартанс (Мальта)

🔹 Оппоненты для Динамо

  • Кристал Пелас (Англия), Фиорентина (Италия), Зриньски (Босния и Герцеговина), Омония (Кипр), Ноа (Армения), Самсунспор (Турция)

Состав основного раунда трех еврокубковых турниров

