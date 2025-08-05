Обнародован прогнозный посев в ЛЧ, ЛЕ и ЛК. Куда попадут Динамо и Шахтер
Эксперты видят оба украинских клуба в Лиге конференций
Аналитики портала Football Rankings обновили прогнозы относительно распределения клубов перед жеребьевкой основного этапа еврокубков сезона 2025/26.
Согласно актуальным расчетам, и донецкий «Шахтер», и киевское «Динамо» с большой вероятностью окажутся в основной сетке Лиги конференций.
По прогнозам экспертов, «Шахтер» и «Динамо» получат место в первой корзине при жеребьевке Лиги конференций. «Полесье» покинет еврокубки досрочно, считают специалисты.
Сезон 2025/26 станет вторым с момента внедрения УЕФА новой формулы еврокубков. Групповой этап отменен – вместо него действует лиговый формат с 36 участниками в каждом турнире. Участники будут соревноваться по швейцарской системе: в Лиге чемпионов и Лиге Европы предусмотрено по 8 матчей, в Лиге конференций – 6 поединков.
Команды в ЛЧ и ЛЕ будут разделены на 4 корзины по 9 клубов, в ЛК – на 6 корзин по 6. В процессе жеребьевки каждый участник получит соперников из разных корзин: по одному матчу дома и на выезде.
Днем ранее состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации еврокубков. Соперником победителя пары Динамо Киев – Пафос в Q4 ЛЧ станет победитель пары Лех Познань – Црвена Звезда. Оппонентом победителя пары Шахтер – Панатинаикос в Q4 ЛЕ будет турецкий Самсунспор. Соперником победителя пары Полесья – Пакш в Q4 ЛК станет итальянская Фиорентина.
Лига чемпионов 2025/26. Прогнозируемые корзины посева
Лига Европы 2025/26. Прогнозируемые корзины посева
Лига конференций 2025/26. Прогнозируемые корзины посева
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