Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов

4 августа в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское Динамо, чемпион Украины, узнало потенциального соперника в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги чемпионов.

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Чтобы принять участие в Q4, Динамо нужно обыграть кипрский Пафос в Q3 ЛЧ (матчи 5 и 12 августа).

Соперником победителя пары Динамо Киев – Пафос в Q4 ЛЧ станет победитель пары Лех Познань / Црвена Звезда.

Первый матч пройдет для киевской команды в гостях, а ответная игра – на условно домашней арене.

Поединки 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 19/20 и 26/27 августа. Победители выйдут в основной раунд ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги Европы.

🏆 Лига чемпионов 2025/26

Жеребьевка Q4 ЛЧ, 19/20 и 26/27 августа

🔹 Путь чемпионов

Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия) – Шкендия (Сев. Македония) / Карабах (Азербайджан)

Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия) – Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)

(Украина) / Пафос (Кипр) Буде-Глимт (Норвегия) – Штурм Грац (Австрия)

Селтик (Шотландия) – Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)

Базель (Швейцария) – Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)

🔹 Путь представителей лиг

Фейенорд (Нидерланды) / Фенербахче (Турция) – Ницца (Франция) / Бенфика (Португалия)

Рейнджерс (Шотландия) / Виктория Пльзень (Чехия) – РБ Зальцбург (Австрия) / Брюгге (Бельгия)

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