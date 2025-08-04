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Лига чемпионов
04 августа 2025, 13:12 | Обновлено 04 августа 2025, 14:04
6275
30

Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации ЛЧ

04 августа 2025, 13:12 | Обновлено 04 августа 2025, 14:04
6275
30
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
УЕФА

4 августа в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское Динамо, чемпион Украины, узнало потенциального соперника в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги чемпионов.

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Чтобы принять участие в Q4, Динамо нужно обыграть кипрский Пафос в Q3 ЛЧ (матчи 5 и 12 августа).

Соперником победителя пары Динамо Киев – Пафос в Q4 ЛЧ станет победитель пары Лех Познань / Црвена Звезда.

Первый матч пройдет для киевской команды в гостях, а ответная игра – на условно домашней арене.

Поединки 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 19/20 и 26/27 августа. Победители выйдут в основной раунд ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги Европы.

🏆 Лига чемпионов 2025/26

Жеребьевка Q4 ЛЧ, 19/20 и 26/27 августа

🔹 Путь чемпионов

  • Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия) – Шкендия (Сев. Македония) / Карабах (Азербайджан)
  • Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия) – Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)
  • Буде-Глимт (Норвегия) – Штурм Грац (Австрия)
  • Селтик (Шотландия) – Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)
  • Базель (Швейцария) – Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)

🔹 Путь представителей лиг

  • Фейенорд (Нидерланды) / Фенербахче (Турция) – Ницца (Франция) / Бенфика (Португалия)
  • Рейнджерс (Шотландия) / Виктория Пльзень (Чехия) – РБ Зальцбург (Австрия) / Брюгге (Бельгия)

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 31
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Maks23
Отличный выбор!
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+8
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pricolist
Всі потенційні суперники були приблизно одного рівня. Динамо повинно проходити в основний раунд і ніякі відмовки не приймаються. 
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+6
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GloryUkraine
Жереб хороший. Тепер все залежить від Динамо.
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+5
FunnyCat_____
нормальный жребий!
простых соперников для нынешнего ДК в этом периоде уже не могло быть!
а с этими будем играть! с сербами еще и мотивация будет дополнительная!
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+3
DaVinci
Жереб звісно халявний у Динамо)
Головне, щоб гру гарну показали і результати)
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+3
Олег Мандрівник
Шансы на группу ЛЧ довольно большие 
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+3
Сергей Литвиненко
Путь чемпионов это лафа,путь лиг вот экстрим. Если даже не пройдут .всё равно осень в еврокубках,а  в ЛЕ хоть очков смогут взять. А так конечно .по жеребьёвке норм.
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+3
Singularis
Надо глушить Пафос и зарабатывать бабки на дроны.
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+2
antt
Ну якщо з поляками то двічі в гостях. А з Партизаном вже конкурент Динамо минулого сезону УПЛ зіграв. Та й сильніша команда ніж в поляків очевидно. Тай назва не краща ніж в перших сербів, якщо знати що таке Црвена.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Eldo Eldo
Могло бы и лучше, но тоже не плохо.
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+2
Philip J. Fry
Супер, як раз хотів цього суперника. Будемо дивитись
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+2
Перший Серед Рівних
Если сербы такие враги, то почему Украина не признаёт независимость Косово?
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0
DK2025
Могло быть и хуже
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0
Frank Piter
Я чувствовал, что будет сербский клуб дабы отомстить за Алексов.)) Хотя, этим сербам еще Лех надо пройти, а Динамо Пафос.
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-1
Голы Мадяра
Сербы не венгры, можно и пройти
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-1
MaximusOne
Власникам Динамо потрібно виключати режим "жлоба", скоро робити нормальні трансфери і проходити в ЛЧ, це супер шанс.
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-2
AK.228
Ну прям самый лучший жребий!!
Надо проходить!!))
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
Xvalenok03
Мальта, киприоты, сербы.
Халява, сэр
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-3
New Zealander
Динамо мусить не підвести Україну адже буде замішана й політична складова тут. Це велика відповідальність
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-5
Андрей⚒️
Если Динамо в ЛЧ выйдет, то там тоже будет спустя пару туров играть второй состав как в прошлом году ЛЕ?
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-6
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