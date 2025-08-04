Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
В Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации ЛЧ
4 августа в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Киевское Динамо, чемпион Украины, узнало потенциального соперника в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги чемпионов.
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Чтобы принять участие в Q4, Динамо нужно обыграть кипрский Пафос в Q3 ЛЧ (матчи 5 и 12 августа).
Соперником победителя пары Динамо Киев – Пафос в Q4 ЛЧ станет победитель пары Лех Познань / Црвена Звезда.
Первый матч пройдет для киевской команды в гостях, а ответная игра – на условно домашней арене.
Поединки 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 19/20 и 26/27 августа. Победители выйдут в основной раунд ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги Европы.
🏆 Лига чемпионов 2025/26
Жеребьевка Q4 ЛЧ, 19/20 и 26/27 августа
🔹 Путь чемпионов
- Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия) – Шкендия (Сев. Македония) / Карабах (Азербайджан)
- Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия) – Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)
- Буде-Глимт (Норвегия) – Штурм Грац (Австрия)
- Селтик (Шотландия) – Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)
- Базель (Швейцария) – Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)
🔹 Путь представителей лиг
- Фейенорд (Нидерланды) / Фенербахче (Турция) – Ницца (Франция) / Бенфика (Португалия)
- Рейнджерс (Шотландия) / Виктория Пльзень (Чехия) – РБ Зальцбург (Австрия) / Брюгге (Бельгия)
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простых соперников для нынешнего ДК в этом периоде уже не могло быть!
а с этими будем играть! с сербами еще и мотивация будет дополнительная!
Головне, щоб гру гарну показали і результати)
Надо проходить!!))
Халява, сэр