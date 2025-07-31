Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо

Вечером 30 июля состоялись ответные поединки квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26.

По их итогам определены пары 3-го раунда отбора к основному этапу главного еврокубкового турнира.

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Кипрский Пафос обыграл тель-авивский Маккаби (1:0 после ничьей 1:1) и стал следующим соперником киевского Динамо в третьем раунде отбора ЛЧ. Матчи пройдут 5 и 12 августа.

Греческий Панатинаикос уступил шотландскому клубу Рейнджерс (1:1 после поражения 0:2) и будет соперником донецкого Шахтера в Q3 Лиги Европы, если горняки не потеряют гандикап в два мяча, полученный в первой игре Q2 ЛЕ с турецким Бешикташем (4:2).

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Ответные матчи. 30 июля 2025

Карабах (Азербайджан) – Шелбурн (Ирландия) – 1:0 (первый матч – 3:0)

Гол: Джон Мартин, 44 (автогол)

Мальме (Швеция) – РФШ (Латвия) – 1:0 (первый матч – 4:1)

Гол: Хакшабанович, 25

Лудогорец (Болгария) – Риека (Хорватия) – 3:1 д.в. (первый матч – 0:0)

Голы: Петровски, 19 (пен), Чочев, 107, Иванов, 117 – Гояк, 71

Стяуа (Румыния) – Шкендия (Северная Македония) – 1:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Чисотти, 28 – Латифи, 33, Крстевски, 87

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Пафос (Кипр) – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Жажа, 40

Ференцварош (Венгрия) – Ноа (Армения) – 4:3 (первый матч – 2:1)

Голы: Пешич, 1, Джозеф, 12, Захариассен, 52 (пен), Варга, 74 – Феррейра, 7, Матеус Айас, 22, Гргич, 71

Панатинаикос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (первый поединок – 0:2)

Голы: Джуричич, 54 – Гассама, 60

Брейдаблик (Исландия) – Лех Познань (Польша) – 0:1 (первый матч – 1:7)

Гол: Исхак, 29

РБ Зальцбург (Австрия) – Бранн (Норвегия) – 1:1 (первый матч – 4:1)

Голы: Чергорд, 6 – Корнвиг, 3

Серветт (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Антунеш, 4 – Спачил, 28, Выдра, 31, Дуросинми, 87 (пен)

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