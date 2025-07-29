Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Соперником столичного клуба станет кипрский Пафос или Маккаби Тель-Авив
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
29 июля в 21:00 в польском Люблине сыграли Динамо Киев и Хамрун Спартанс с Мальты (3:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Неделей ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).
В ответном матче в Люблине за Динамо голами отметились Владислав Ванат, Владимир Бражко и Тарас Михавко.
Динамо вышло в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив (1:1 в первом матче, вторая игра – 30 июля).
Лига чемпионов. Квалификация Q2
Ответный матч. 29 июля, Люблин (Польша)
Динамо Киев (Украина) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:0 (первый матч – 3:0)
Голы: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82
Кайрат (Казахстан) – КуПС (Финляндия) – 3:0 (первый матч – 0:2)
Голы: Сатпаев, 9, Жоржинью, 29, Громыко, 43
Дрита (Косово) – Копенгаген (Дания) – 0:1 (первый матч – 0:2)
Гол: Корнелиус, 42
Зриньски (Босния и Герц.) – Слован Братислава (Словакия) – 2:2 (первый матч – 0:4)
Голы: Бильбия, 72 (пен), Праньич, 76 – Стрелец, 80, 87
Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Катай 8, Іванич, 16, Бруну Дуарте, 37, Милсон, 44, Н'Диайе, 75 – Де Барр, 53
Результаты Q2 Лиги чемпионов
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
31 июля в Кракове состоится ответная игра 2-го раунда квалификации Лиги Европы
Марта в трех сетах одолела Маркету в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Канаде