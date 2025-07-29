Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине сыграли Динамо Киев и Хамрун Спартанс с Мальты (3:0).

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Неделей ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).

В ответном матче в Люблине за Динамо голами отметились Владислав Ванат, Владимир Бражко и Тарас Михавко.

Динамо вышло в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив (1:1 в первом матче, вторая игра – 30 июля).

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Ответный матч. 29 июля, Люблин (Польша)

Динамо Киев (Украина) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:0 (первый матч – 3:0)

Голы: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82

Кайрат (Казахстан) – КуПС (Финляндия) – 3:0 (первый матч – 0:2)

Голы: Сатпаев, 9, Жоржинью, 29, Громыко, 43

Дрита (Косово) – Копенгаген (Дания) – 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Корнелиус, 42

Зриньски (Босния и Герц.) – Слован Братислава (Словакия) – 2:2 (первый матч – 0:4)

Голы: Бильбия, 72 (пен), Праньич, 76 – Стрелец, 80, 87

Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Катай 8, Іванич, 16, Бруну Дуарте, 37, Милсон, 44, Н'Диайе, 75 – Де Барр, 53

Результаты Q2 Лиги чемпионов

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